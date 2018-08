Comércio espera maior fatia do 13º salário

Mais da metade do 13º salário de aposentados e pensionistas deve ser utilizado no comércio, segundo estimativa da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas). A gratificação deve injetar R$ 285,1 milhões na economia da RPT (Região do Polo Têxtil) até o final do ano e, desse montante, 54% devem ser utilizados para consumo. A expectativa da associação é um aumento da fatia que será usada para compras em relação ao ano passado, quando cerca de 51% dos recursos foram para essa finalidade.

Segundo o economista Laerte Martins, a projeção foi feita levando em consideração uma demanda reprimida de consumo dos aposentados e pensionistas, relacionada ao período da greve dos caminhoneiros em maio e ao alto preço do petróleo.

“Os aposentados têm um poder limitado de compra, vinculado ao valor fixo do que é pago pela Previdência. Com os recursos do 13º ele tem condições de fazer mais coisas do que normalmente teria”, explicou o economista da Acic.

Se por um lado o consumo deve subir, o percentual do 13º que será utilizado para pagamento de dívidas deve diminuir, passando de 42% para 38,5%. Já o valor destinado à caderneta de poupança ou investimentos deve se manter na casa dos 7%, segundo a projeção.

“Os aposentados são bem menos endividados do que o consumidor comum. Então, a preocupação não é tanto a inadimplência. O único destaque nesse aspecto é que muitos pegam empréstimos para outra pessoa, aproveitando a facilidade de crédito. Muitas vezes quem não emprestou não quita e a dívida cai no nome do aposentado”, explicou Martins.

A primeira parcela do 13º salário será paga entre 27 de agosto e 10 de setembro, injetando R$ 142,8 milhões na economia da região. O restante será liberado entre novembro e dezembro. O montante que será pago este ano deve ser 9,17% maior do que o 13º de 2017, segundo a Acic. A RPT possui 210.739 aposentados e pensionistas.

“Esse montante que é liberado no adiantamento tem um peso de 15% na movimentação do comércio em geral. Ou seja, quando liberam esse recurso há uma relação entre o volume de vendas normal e a expectativa de acréscimo que varia entre 14,5% e 15,5%”, disse o economista.