Comércio da região inicia horário especial de Natal

O comércio de rua começa a funcionar em horário especial a partir desta quinta-feira em Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré. As lojas estarão abertas das 9 às 22 horas para ampliar aos consumidores a oportunidade de fazer as compras de fim de ano. Em Santa Bárbara d’Oeste, o horário das lojas vai mudar a partir desta sexta-feira.

Além do aumento no expediente de segunda a sexta, os consumidores podem também aproveitar os fins de semana para as compras. Aos sábados, as lojas ficarão abertas das 9 às 18 horas em todas as cidades. Aos domingos, o atendimento será até as 15 horas em Americana e Nova Odessa, e até as 16 horas em Santa Bárbara. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para aumentar a segurança na região central de Americana, duas novas câmeras entrarão em funcionamento neste mês – elas serão instaladas nos cruzamentos das ruas Fernando Camargo com 12 de Novembro, e Vieira Bueno com 30 de Julho. Atualmente, há duas câmeras funcionando no cruzamento das ruas Washington Luis e Fernando Camargo, e na Avenida Dr. Antonio Lobo.

Guardas Civis e a Polícia Militar estão preparando esquemas de reforço na segurança nas áreas de comércio com o horário de funcionamento estendido. O 19° Batalhão da PM do Interior, por exemplo, vai aproveitar o efetivo da Ronda Escolar para o patrulhamento, já que as escolas já estão encerrando o ano letivo.

Em Americana e Santa Bárbara, será realizada pelo segundo ano consecutivo uma parceria entre as corporações. As atividades serão planejadas em conjunto e, dessa forma, será possível cobrir uma área maior.

“No último ano, esse foi um dos fatores que levaram à redução do indicador criminal de roubo e ajudou a melhorar a percepção de segurança”, disse o subcomandante do batalhão, major Rogério Takiuchi.

As áreas comerciais de Sumaré e Hortolândia também vão receber reforço no patrulhamento durante o horário especial. A Guarda de Sumaré divulgou uma lista de dicas para evitar ser vítima de furtos e roubos, como transportar bolsas e sacolas à frente do corpo; evitar andar com celular nas mãos; desconfiar de orientações de estranhos e preferir pagamentos com cheque ou cartão, para não carregar consigo grandes quantias em dinheiro.