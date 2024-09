Comércio da região abre as portas no feriado deste sábado

Os estabelecimentos comerciais da região estarão em pleno funcionamento neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil. As lojas ficarão abertas das 9h às 15h em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, que também terão desfiles cívicos no período da manhã.

Em Americana, segundo a Acia (Associação Comercial e Americana), a abertura do comércio nesta data foi decidida por meio de acordo firmado entre o Sincomércio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista) e o sindicato dos trabalhadores.

Movimentação no Centro de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para que fiquem abertos, os estabelecimentos precisam do Certificado de Adesão ao Regime Especial de Trabalho. A Acia informou que espera um “bom movimento”, por se tratar de um sábado e por ser uma data próxima à do pagamento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Santa Bárbara, de acordo com a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), a decisão de ter as lojas abertas neste sábado visa oferecer mais tempo para que os consumidores do município e da região possam efetuar suas compras com comodidade.

“Abrir as lojas neste feriado traz benefício tanto para o consumidor, que muitas vezes não tem tempo de fazer as compras em outro dia da semana, quanto para o estabelecimento, que tem a possibilidade de manter o faturamento do sábado e, ainda, atingir um público maior”, diz Ricardo Betin, presidente da associação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em Nova Odessa, a Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) destacou o incentivo ao consumo no comércio local.

“Essa deverá ser uma excelente oportunidade de aquecer as vendas no comércio desde que cumpridas as regras constantes Convenção Coletiva de Trabalho”, afirma o presidente da entidade, Gilson Costanzo.

Desfiles cívicos

Paralelamente, haverá os desfiles cívicos na região. Em Americana, a programação começa às 8h, com a apresentação da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e o Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, na Avenida Brasil. Os participantes desfilam a partir das 9h, com saída do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Em Santa Bárbara, a recepção tem início mais cedo, às 7h45, ao som da Corporação Musical União Barbarense. O desfile acontece em frente ao Parque Araçariguama, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, das 8h ao meio-dia.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Nova Odessa abre as atividades às 8h, em novo local. O evento será no trecho da Avenida Brasil situado em frente ao recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças, altura do Parque Fabrício.