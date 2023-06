Comércio, bancos e serviços essenciais: o que abre e fecha neste feriado

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), trará mudanças nos principais setores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Em ambos os municípios, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente, como atendimento médico de urgência e segurança pública, por exemplo, assim como o DAE (Departamento de Água e Esgoto), que funcionará em esquema de plantão, e a coleta de lixo.

Comércio terá horário especial em Americana nesta quinta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Americana, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão fechadas, enquanto o Pronto Atendimento do Antônio Zanaga estará funcionando, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José. O Jardim Botânico irá abrir normalmente, junto ao Parque Ecológico, que fechará apenas na segunda-feira (12).

O município terá ainda um “superferiado” de seis dias para os servidores públicos. Isso porque os setores administrativos só retomam o expediente na quarta-feira (14), emendando com o feriado do Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, celebrado na terça (13). O decreto foi publicado no Diário Oficial de 20 de maio, que declarou ponto facultativo nos dias 9, sexta-feira, e 12, segunda.

Outro setor com atividades diferenciadas é o comércio. Em Americana, as lojas funcionarão com horário especial nesta quinta, das 9h às 15h, e no sábado, das 9h às 18h. Na sexta, o funcionamento será normal, das 9h às 18h, enquanto na terça-feira (13) estará fechado.

Em Santa Bárbara, as lojas estarão fechadas nesta quinta e terão horário de atendimento especial no sábado, funcionando das 9h às 18h. Na sexta, o comércio trabalhará normalmente. Nas duas cidades, as agências bancárias estarão fechadas no feriado, enquanto na sexta haverá funcionamento normal. No sábado, irão funcionar apenas as áreas de autoatendimento e serviços online.