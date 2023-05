Comerciante Diego Bonfim, do Rei dos Assados, morre aos 39 anos

Diego deixa a esposa e duas filhas, uma de 13 anos e outra de um ano - Foto: Reprodução

O comerciante Diego Bonfim, de 39 anos, proprietário do Rei dos Assados que fica na Avenida Paschoal Ardito, em Americana, morreu na noite desta segunda-feira (29), por volta de 23h30, após ter um mal súbito, na casa onde morava com a família, em Santa Bárbara d’ Oeste. Silvana Líscio, sogra dele, acredita que o empresário tenha sofrido um infarto.

A sogra relatou que Diego estava em sua casa, no Vila Linópolis e, ao levantar da cama, teve um mal súbito e caiu ao chão. Ainda segundo Silvana, no momento do ocorrido, estavam na residência a esposa, de 34 anos, e a filha, de um ano e sete meses, além do sogro. O resgate foi acionado e o óbito foi constatado momentos depois em um hospital da cidade.

Diego estava no ramo de restaurantes há mais de 15 anos. Inicialmente ele e o irmão eram proprietários do Tempero Manero, mas após a morte do familiar por Covid-19, o empresário seguiu no ramo e montou o Rei dos Assados, no Jardim São Vito.

“Está doendo muito essa partida, ele é como se fosse um filho pra mim, era uma pessoa muito extrovertida, já está deixando saudades”, lamenta Silvana.

O velório está sendo realizado no cemitério da Saudade em Americana até às 15h desta terça-feira (30). O sepultamento será no mesmo local, na sequência.

Diego deixa a esposa e as duas filhas, uma criança de um ano e sete meses e uma adolescente de 13 anos do primeiro casamento.