Combustível esgota em duas horas e posto distribui senhas

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Dois postos da rede Apollo, em Americana, receberam 5 mil litros de combustível cada um, na manhã desta terça-feira (29), porém, o produto se esgotou em duas horas. No estabelecimento localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, o combustível chegou às 6 horas e acabou às 8 horas. No posto que fica na Avenida Brasil, o produto durou apenas uma hora.

Foto: Karina Pilotto / O Liberal

Já um posto localizado na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 3.400, na pós-Anhanguera, está distribuindo senhas para os motoristas que estão na fila desde as 6 horas. Já foram entregues mais de 200 senhas. A previsão é de que o combustível chegue por volta das 14h30.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o posto Apollo que fica na Rua da Agricultura, 1.744, no Loteamento Industrial, recebeu 10 mil litros de etanol durante a madrugada. Funcionários acreditam que o produto dure, no máximo, até ao meio-dia. O litro está sendo vendido a R$ 2,99 e cada motorista pode abastecer no máximo R$ 70.