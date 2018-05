Combustível acaba, mas motorista ainda espera em filas

O vice-presidente do Recap, Ermílio Martins que representa 1.400 postos, em 90 cidades da região de Campinas, informou na tarde deste sábado que 99% das revendas já estavam sem combustíveis. “A região está sem produto, eu andei por diversas cidades neste sábado. O dia de manhã é imprevisível, mas o que vamos ver na segunda-feira são caminhões entrando em determinadas cidades de forma clandestina e uma fila de motoristas atrás destes caminhões, é o caos”, afirmou Martins.

Esta foi a realidade nos postos de Americana e Santa Bárbara d’ Oeste neste sábado, o combustível acabou logo cedo, mas, mesmo assim, motoristas esperavam por caminhões com carregamento de etanol. As filas extensas dobravam quarteirões.

No posto da Avenida Abdo Najar que dá acesso ao bairro da Cidade Jardim e a SP 304, o combustível acabou por volta das 11h, e não havia previsão certa de chegada de caminhão para abastecer as bombas. O operador de produção, Jonatas Felipe da Silva, de 27 anos chegou às 9 horas. Segundo ele, a fila estava dando a volta no quarteirão, quando seu carro estava chegado perto da placa de ducha, foi avisando que não ia ter mais combustível. “Muitas pessoas desistiram, mas como o meu carro acabou o combustível aqui na frente, tive que deixá-lo aqui dentro do posto. Se chegar hoje o caminhão eu abasteço e se não chegar vou ter que deixar meu carro aqui e voltar amanhã (domingo) cedo a pé para tentar novamente abastecer meu veículo, explicou Silva.

Foto: Sabrina Furlan - O Liberal

A mesma situação aconteceu no posto de combustível no bairro Laudisse, em Santa Bárbara d’ Oeste. Da Avenida Interdistrital Comendador Emílio Romi que dá acesso a SP 304 e ao bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano era possível avistar a fila quilométrica (cerca de quatro quarteirões). De acordo com o dono, Victor Araújo, de 20 anos, alguns moradores e clientes do posto ficaram sabendo que um caminhão de combustível com 23 mil litros de etanol chegaria no sábado, e por conta disso, muitos motoristas foram ao local logo às às 5 horas da manhã de sábado. “Na verdade é que este caminhão está parado em Paulínia, então mandamos um caminhão nosso menor ‘extrair’ deste veículo 10 mil litros trazer para nosso posto e depois voltar buscar mais 10 mil, a previsão é que chegasse por volta das 14 horas”, disse o proprietário.

A reportagem às 12h45 verificou que na fila haviam carros com motoristas comendo marmitex, lanches, se escondendo do sol de baixo de árvores, deixando seus veículos estacionados, outros ficaram fechados sem motoristas, devido os proprietários saírem para almoçar a pé e não perderem a vaga na fila. O encarregado de obras, Fábio dos Reis, de 42 anos, era o terceiro da fila e estava com sua família (mulher e dois filhos) desde as 5h30 aguardando. “Somos de São Paulo e viemos passar o final de semana na casa da minha sogra e como volto amanhã (domingo) para nossa cidade descobri que neste posto chegaria combustível. Vamos aguardar até o fim, já estamos aqui sete horas (12h30), agora falta pouco para chegar o caminhão previsto para às 14h”, relatou Reis.

RODOVIÁRIA. Essa situação também reflete no Terminal Rodoviário Francisco Bendilatti em Americana. A reportagem do Liberal apurou em todos os guichês a possibilidade de redução de ônibus ou cancelamentos de viagens. De acordo com informações dos agentes de viagens, para passagens interestaduais está normal até domingo, mas na segunda-feira podem ocorrer mudanças. Para passeios as cidades de: Limeira, Cosmópolis, São Paulo, entre outros, houve uma redução nos horários de saída, por exemplo, para Limeira antes era de hora em hora, agora os carros saem de duas em duas horas. Já no caso de viagens dentro do estado de São Paulo como Rio Preto, Dracema, Tupi Paulista, Londrina, Maringá, está normalizado. Foto: Sabrina Furlan - O Liberal

PREFEITURA. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou neste sábado que manterá o decreto, que os postos devem ter uma reserva de pelo menos 5% de seu estoque para atender à demanda dos serviços essenciais do município. “Foi possível abastecer em um posto que reservou 200 litros de gasolina e mil de diesel, com isso os veículos que tiveram uma baixa na reserva de combustível puderam reabastecer”, afirmou o órgão.

O executivo também esclareceu que na área da saúde está normalizado, inclusive transporte para pacientes com hemodiálise não foram afetados. A assessoria ainda informou que a empresa que presta serviço da coleta de lixo tem combustível em seus caminhões até quarta-feira.