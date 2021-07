Com queda nas temperaturas, cidades intensificam trabalho com moradores de rua

Em Americana, trabalho do Serviço Especializado de Abordagem Social vem sendo feito com apoio da Gama

Diante da queda intensa das temperaturas, as prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) têm intensificado esta semana as ações com a população em situação de rua.

O Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social) de Americana informou que tem realizado mais abordagens aos moradores, com encaminhando para acolhimento institucional e distribuindo cobertores e roupas. O trabalho é realizado com apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Trabalho realizado pelo Seas tem o apoio da Gama em Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O contato com o Seas para abordagem a essa população pode ser feito pelo telefone (19) 99632-5032 ou através da Gama, pelo 153.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse que intensificou a busca ativa por essa população nesses dias frios, oferecendo abrigo e todo o auxílio possível.

Nova Odessa calcula que a cidade tenha cerca de 10 moradores em situação de rua, que ficam em cinco pontos monitorados pela prefeitura. Cobertores foram entregues na noite de terça-feira.

“Com os cobertores, eles podem se proteger melhor do frio ao menos nessas três noites, evitando uma situação de hipotermia. Normalmente eles recebem bem a gente, apesar de muitos recusarem ir para algum abrigo. É uma população extremamente vulnerável, muitos com problemas de saúde, que precisa de uma atenção especial em momentos como este”, disse o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Wilians Vanag.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Prefeitura de Hortolândia entregou na terça-feira cobertores para cerca de 70 famílias que vivem numa ocupação localizada nas regiões do Jardim Boa Esperança, Recanto do Sol e Jardim São Jorge.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Sumaré havia divulgado, na terça-feira, que preparava uma ação para proteção da população em situação de rua, com entrega de cobertores e alimentos.