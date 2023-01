Com produção encerrada, Gol deixa geração de apaixonados na região

Término da fabricação do veículo da Volkswagen já provoca saudades; modelo liderou as vendas no Brasil por 27 anos

Uma era chegou ao fim na indústria automotiva brasileira. Após 42 anos e 8,5 milhões de unidades fabricadas, o último Gol foi produzido na fábrica da Volkswagen, em Taubaté, no dia 23 de dezembro de 2022. O veículo da versão 1.0 foi destinado a uma empresa de locação de veículos. Ao longo de todo esse tempo, vários fatores contribuíram para a paixão do brasileiro pelo modelo.

O carro chegou ao mercado em 1980, com a difícil missão de substituir o emblemático Fusca. Seus primeiros anos, no entanto, não foram de domínio. Ele ainda teve que dividir o mercado com o antecessor por algum tempo. Porém, o resultado a longo prazo foi um sucesso: o Gol foi o carro mais vendido do Brasil por 27 anos consecutivos.

Ao cair nas graças do público, conquistou rótulos expressivos, como o de carro 0 km e usado mais vendido da história do País, além de ser o modelo que mais foi fabricado. Liderando as vendas desde 1987, só perdeu a hegemonia em 2014, ultrapassado pelo Fiat Palio.

Apesar de não liderar mais, o Gol ainda é presente no dia a dia do brasileiro. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 36.500 carros do modelo estiveram nas ruas em novembro, segundo dados do Detran SP. Sumaré é a cidade com mais Gols circulando (10.120), seguida de Americana (8.923), Santa Bárbara d’Oeste (8.105), Hortolândia (6.938) e Nova Odessa (2.414).

No cenário nacional, o Gol ainda está entre os mais vendidos. De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o carro foi o 6º com maior número de emplacamentos em novembro último, com 7.320 unidades. Considerando 2022, ocupa a 5ª posição, com 63.441 veículos emplacados.

A resistência é uma das virtudes do veículo, na opinião de quem já teve. O engenheiro mecânico Wilson Mansour Junior, 62, relata. “Tive cinco Gols. Um carro muito valente, não dá despesa, é um carro forte que não quebra se cuidado de forma correta, não te deixa na mão. Eu fui muito feliz com todos eles”, afirma.

Ao longo dos anos, o Gol marcou uma geração. O fotógrafo Clayton Damasceno, 40, teve um Gol GL 92 como primeiro carro e, hoje, está em seu terceiro e trabalha na customização dele.

“Meu gol atual é um G2 ‘bolinha’ CLI 1996. Para esse eu já tinha planos, sonho de criança, famoso Gol Turbo. Como tenho amigos que têm oficina e um nicho de amizades que compartilham dos mesmos gostos, aos poucos comecei a comprar peças e a preparar meu carro com a configuração atual”, conta.

Apesar de tudo, o Gol já estava datado, isso porque o hatch compacto utiliza a mesma plataforma desde 2008. Além disso, as alterações visuais não foram grandes e o carro acabou superado por rivais mais novos, como Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, os dois mais emplacados no Brasil em 2022, atrás apenas da Fiat Strada.

O administrador de empresas Rogério Comelato, 51, teve três Gols e relembra com carinho. “No final dos anos 80 era uma referência para os jovens, tinha um desempenho relativamente bom onde os motores AP1600 e AP1800 entregavam uma potência extremamente agradável. O câmbio curto permitia trocas rápidas e era um carro que aceitava acessórios como rodas com aros maiores e faróis de neblina. Não era grande nem confortável, mas isso não tinha a menor importância na época. Era muito legal e isso era o que importava.”

Para se despedir do veículo, a Volkswagen lançou o Gol Last Edition, versão limitada à mil unidades, sendo 650 destinadas ao Brasil. Todas já foram vendidas, com exceção de uma, que ficará guardada na fábrica. A montadora anunciou que o sucessor será o Polo Track, que está em pré-venda a partir de R$ 79.990 na versão de entrada, podendo chegar a R$ 102.990 na variante topo de linha.

