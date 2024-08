Com previsão de mínima de 7°C, domingo deve ser o dia mais frio do ano na região

O domingo de Dia dos Pais (11) deverá atingir a marca de dia mais frio do ano na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com temperatura mínima de 7°C. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Temperatura vem caindo nos municípios da região nos últimos dias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nesta quarta (7), o centro já tinha alertado que a chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo, com passagem pela região a partir desta quinta (8), poderia derrubar a mínima para 8°C neste fim de semana. Entretanto, como era uma previsão de longo prazo, havia possibilidade de alterações, o que acabou acontecendo.

Em novo boletim, foi informado que a queda da temperatura poderá ser ainda mais intensa, chegando a 7°C de mínima no domingo.

Recorde

Caso se confirme, um novo recorde de dia mais frio do ano deverá ser registrado – que até então, em Americana, é da madrugada de 2 de julho com 9,2°C, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

“Porém, para isso acontecer, além da entrada de ar frio, precisamos ter uma condição com pouca ou nenhuma nebulosidade ou sem a formação de neblina/nevoeiros. Essas formações geralmente inibem a queda nas temperaturas”, atentou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

“No caso da nebulosidade, ela reduz a perda de radiação para o espaço, que é um dos mecanismos para declínio da temperatura. No caso da neblina/nevoeiro, além da radiação, a condensação do vapor de água para a formação de gotículas libera o calor, o que também limita, ou mesmo interrompe, a queda de temperaturas”, explicou.

No começo da próxima semana, uma nova frente fria deverá atingir o litoral do Estado de São Paulo e “reforçar” o frio na RMC. Portanto, a previsão é de que as mínimas fiquem entre 8°C e 10°C e as máximas entre 22°C e 25°C até o dia 15 de agosto.