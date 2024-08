Com novas regras, número de candidatos a vereador cai 26% na região 

O número de candidatos ao cargo de vereador na RPT (Região do Polo Têxtil) caiu 26% das eleições de 2020 para o pleito de 2024. Entre as cinco cidades que fazem parte da região, a queda mais notável foi registrada em Americana, com 47,1%. No último pleito, o município teve 510 candidatos a vereador no total, enquanto neste ano são 270.

A queda geral se deu por uma mudança estabelecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as eleições deste ano. Agora, os partidos podem lançar um total de candidatos correspondente ao número de cadeiras na câmara, mais um.

Santinhos espalhados pela rua nas eleições de 2022 – Foto: Arquivo/Liberal

Em Americana, por exemplo, a Casa é composta por 19 vereadores. Neste caso, cada sigla pode lançar até 20 candidatos ao cargo. Até 2021, o limite era de 150% do número de vagas. Na última eleição, cada partido poderia ter até 29 candidatos.

A segunda cidade com maior queda é Hortolândia, que tem 36,2% de candidatos a menos em relação a 2020. A diminuição foi de 448 para 286 nomes. Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré, por fim, tiveram quedas de 13,5%, 9,5% e 8%, respectivamente.

Fim das coligações proporcionais

Segundo o pesquisador de doutorado em ciência política da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Otávio Catelano, a queda no número de candidatos vem, de forma geral, desde as eleições de 2016, por conta do fim das coligações proporcionais. Entretanto, em Americana a queda se deu apenas de 2020 para 2024.

“É importante ter em mente que também teve o fim das coligações proporcionais. A maior queda do número de candidaturas a vereador foi entre 2016 e 2020, porque em 2020 foram proibidas as coligações. O fim delas faz com que os grupos tenham que se organizar em menos partidos do que antes”, disse.

O cientista político explica que hoje, com exceção às federações, apenas um único partido pode lançar uma chapa. Neste caso, os candidatos precisam se organizar em uma quantidade menor de siglas, fazendo com que alguns fiquem de fora.

“Aqueles partidos que eram os menores antes não têm incentivo para se lançar nessa disputa. São partidos que, por exemplo, eram dominados por uma pessoa ou uma família e lançavam duas, três candidaturas, e era só se unir com outros partidos. Agora, como não existe mais essa possibilidade, não tem motivo para sair sozinho”, completou.

Município Número de candidatos em 2024 Número de candidatos em 2020 Queda Americana 270 510 47,1% Santa Bárbara 288 333 13,5% Nova Odessa 180 199 9,5% Sumaré 404 439 8% Hortolândia 286 448 36,2% Região 1.428 1.929 26% Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani