Com mortes na região, intoxicações por álcool de posto geram alerta

Os casos de intoxicações por metanol – devido ao consumo de etanol – na região de Campinas são os mais graves dos últimos 41 anos, de acordo com o CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) da FCM (Faculdade de Ciências Médicas) da Unicamp.

Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, o CIATox informou que entre abril de 2016 e julho deste ano, a unidade atendeu 14 casos de intoxicações graves por metanol, com morte de 11 pacientes.

Os pacientes que morreram, uma mulher e 10 homens, tinham entre 28 e 37 anos. Entre os casos, quatro foram registrados na RPT (Região do Polo Têxtil), sendo dois em Santa Bárbara d’Oeste e dois em Sumaré. Os demais ocorreram em Campinas, Limeira, Itu, Jundiaí e Rio Claro.

Os pacientes que sobreviveram – uma mulher de 32 anos e dois homens, de 47 e 48 anos, – tiveram sequelas neurológicas ou perderam a visão após deixarem o hospital.

“Estamos diante de uma forma de intoxicação, talvez a mais séria que nosso centro já enfrentou ao longo desses 41 anos. O que chama atenção é que esses pacientes são pessoas em situação de rua e abrigadas, frequentemente em estados de abstinência alcoólica, em busca de um álcool mais barato”, afirma o médico e coordenador associado do CIATox, Fábio Bucaretchi.

O médico explica que não é o metanol em si que provoca a morte das pessoas, mas sim o ácido fólico resultante da quebra metabólica da substância. Além disso, a alta taxa de letalidade está vinculada ao fato de que muitas pessoas procuraram pelo CIATox tardiamente, após um intervalo de cerca de 39 horas desde o consumo.

“Embora surtos semelhantes possam ocorrer pelo mundo, até onde nosso conhecimento alcança, essa situação é inédita no Brasil, onde pessoas estão perdendo suas vidas devido ao consumo de álcool de combustível”, afirma o professor Bucaretchi.

Ele reforça que as intoxicações resultaram da presença de altos níveis de metanol nos combustíveis ingeridos pelos pacientes, indicando adulterações que elevaram os níveis da substância acima dos limites permitidos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

“Nossa intenção é alertar, primeiramente, para conter esse tipo de consumo, que está colocando a população em perigo. Em segundo lugar, buscamos reforçar a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa e de ações legais contra aqueles que comercializam um produto proibido para consumo humano”, declara.

Falta de antídoto é desafio

Em relação ao antídoto, o médico afirma que em praticamente todos os casos em que a substância foi usada, ela foi retirada do estoque do CIATox, mantido no setor de farmácia do HC-Unicamp. Isso reflete a escassez do produto na rede de urgência e emergência do SUS (Sistema Único de Saúde), levando a atrasos no tratamento.

Sintomas