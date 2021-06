Com mais 16 mortes por coronavírus, RPT contabiliza 2.789 vítimas

Com mais 16 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) informadas pelas prefeituras nesta sexta-feira (18), a RPT (Região do Polo Têxtil) contabiliza 2.789 vítimas da pandemia.

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou 136 novos casos da doença, dos quais três pacientes faleceram:

Mulher de 74 anos, que morava na Cidade Jardim. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Tinha diabetes;

Homem de 87 anos, que morava no bairro Conserva. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 44 anos, que morava no Jardim Santa Eliza. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Era hipertenso.

No total, a cidade contabiliza 21.148 casos positivos, dos quais 65 internados, 628 óbitos, 716 em isolamento domiciliar e 19.739 recuperados.

Os hospitais de Americana registram ocupação máxima dos leitos com respiradores, com 96 pessoas hospitalizadas. Os leitos clínicos, nas enfermarias, têm 93% de ocupação, com 109 internados.

O HM, com lotação acima da capacidade máxima, tem 27 pacientes usando respiradores e 47 na enfermaria.

O Hospital São Francisco tem 35 internados, dos quais 14 estão com respiradores. No Hospital Unimed, estão internadas 69 pessoas, 37 delas na UTI. No Hospital São Lucas, são 27 internados, 18 deles com respiradores. O hospital é o único que possui leitos de enfermarias disponíveis, com sete vagas.

Hortolândia informou 104 casos positivos, nenhum deles óbito. O quadro geral na cidade é de 16.579 contaminados, dos quais 15.790 se recuperaram e 557 morreram. Entre suspeitos e confirmados 152 moradores estão internados em leitos Covid.

Nova Odessa confirmou sete mortes nesta sexta-feira, cinco delas registradas em junho. As vítimas eram:

Homem, 35 anos, do Jardim Capuava, que faleceu em 1° de junho;

Mulher, 57 anos, do Jardim Bela Vista, que faleceu em 4 de junho;

Homem, 60 anos, morador da Vila Azenha, que morreu no dia 7 de junho;

Homem, 45 anos, morador do Jardim Santa Luiza, que morreu em 16 de junho;

Homem, 78 anos, do Monte das Oliveiras, que faleceu em 16 de junho;

Homem, 93 anos, do Jardim Santa Rita, que morreu dia 30 de abril;

Mulher, 79 anos, que morava na área rural da cidade e morreu em 24 de maio.

Todos estavam internados na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, com exceção do idoso de 93 anos, que faleceu no Hospital Municipal. Não há informações se eles tinham comorbidades.

Nova Odessa contabilizou mais 94 casos positivos. Com essas atualizações, a cidade registra 4.955 infectados, dos quais 179 faleceram. Entre suspeitos e positivados, 54 moradores estão internados em leitos Covid.

Santa Bárbara d’Oeste informou cinco óbitos no boletim desta sexta-feira:

Mulher, 57 anos, morreu em 15 de junho;

Homem, 62 anos, morreu em 17 de junho;

Homem, 59 anos, morreu em 17 de junho;

Homem, 89 anos, morreu em 17 de junho;

Mulher, 67 anos, morreu em 18 de junho.

A cidade contabiliza 18.560 casos, dos quais 620 pacientes faleceram e 16.940 se recuperaram. Santa Bárbara completou ontem três semanas de ocupação máxima dos leitos de UTI Covid na rede pública. Os leitos com respiradores têm 34% de ocupação. As enfermarias registram taxa de 74% nesta sexta-feira.

Sumaré informou a 805ª morte por coronavírus. O paciente era um idoso de 71 anos, com comorbidades. Ele estava internado no Hospital e Maternidade Celso Pierro, em Campinas, e faleceu em 17 de junho.

No total, 23.919 moradores de Sumaré se infectaram, dos quais 22.711 se recuperaram. Há ainda 84 pessoas internadas com coronavírus e 51 moradores hospitalizados aguardando resultado da Covid.