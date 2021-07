Com mais 11 mortes, Região do Polo Têxtil contabiliza 3.355 vítimas do novo coronavírus

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais 11 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (29). Com isso, a região totaliza 3.355 vítimas da pandemia.

A Secretaria de Saúde de Americana registrou no boletim epidemiológico desta quinta-feira (29) mais duas mortes por Covid-19 e mais 70 casos positivos. Com essas atualizações, a cidade chega a 25.552 infectados desde o início da pandemia, dos quais 781 faleceram.

As vítimas informadas hoje eram:

Mulher, 62 anos, moradora do bairro Parque Nova Carioba, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de julho;

Homem, 69 anos, morador de rua (região central), sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 28 de julho.

Os quatro hospitais da cidade, incluindo rede pública e o Hospital Municipal, contabilizam nesta quinta-feira 92 internados, um pouco acima do registrado na quarta-feira, que tinha 85 pacientes.

As UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Covid registram 80% de ocupação. As enfermarias têm taxa de 48%.

Hortolândia informou mais cinco óbitos nesta quinta-feira, totalizando 665 vítimas da pandemia. Os pacientes eram:

Homem, 50 anos, com comorbidades. Faleceu dia 19 de julho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo;

Mulher, 43 anos, com comorbidades. Faleceu em 27 de julho no Hospital Beneficência Portuguesa;

Mulher, 59 anos, sem comorbidades. Faleceu dia 27 de julho, no AME Campinas;

Mulher, 31 anos, com comorbidades. Faleceu dia 13 de julho, no Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí;

Mulher, 22 anos, com comorbidades. Faleceu dia 28 de julho, na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia.

Nova Odessa não registrou novos óbitos no boletim de hoje. A cidade contabiliza 220 vítimas da pandemia e 5.967 casos confirmados.

Santa Bárbara d’Oeste registra pelo terceiro dia consecutivo ocupação de 88% dos leitos públicos de UTI Covid, após ter ficado por meses com lotação máxima. A cidade não informou novos óbitos pela doença nesta quinta-feira. No total, o município contabiliza 22.204 infectados, dos quais 20.507 se recuperaram e 760 faleceram.

Sumaré informou mais quatro mortes pela pandemia, totalizando 929 vítimas. Os pacientes eram: