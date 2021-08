Com flexibilizações e horário especial, comércio tem alta expectativa para Dia dos Pais

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, vem carregado de uma alta expectativa do comércio. Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), essa é a data comemorativa com menos restrições. Entraram em vigor no domingo as novas regras de flexibilização, que permitem funcionamento até a meia-noite e 80% da ocupação.

Data é a primeira a ser comemorada com menos restrições desde o início da pandemia, em março de 2020 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Sem limitação no horário comercial, as lojas de rua de Americana e Santa Bárbara terão horário especial de atendimento. Somado a isso, boa parte da população da região já está vacinada. Campanhas como o sorteio de bicicletas, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, e de iPhones, no Tivoli Shopping, são estratégias para aquecer as vendas.

A demanda reprimida nos últimos meses também pode ajudar as vendas a igualarem ou até superarem o Dia dos Pais em 2019. Essa é a aposta de gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini.

“É a primeira data importante do varejo desde do início da pandemia sem nenhuma restrição. Mas vamos seguir com todas as medidas que aplicamos no shopping, como distanciamento social, uso de máscara, aferição de temperatura e álcool gel. Temos boa expectativa quanto à visitação e entendemos que é uma ótima oportunidade para nossos lojistas performarem bem”, analisou Gustavo.

O comerciante Paulo Scalco, responsável pela Glocam (Grupo de Lojistas do Centro de Americana), destacou a abertura de mais duas lojas no Centro de Americana nos últimos dias. “É importante lojas ocuparem os salões vazios, dá um ânimo e revigora a região central. No sábado, o movimento foi bacana e começou a aquecer as vendas”, contou o comerciante.

Responsável pela Marin Calçados, Tais Colaneri Marin, aposta que o faturamento pode ser até melhor que o Dia das Mães e dos Namorados. Na prática, o comércio funcionou em horário especial em todas essas datas em 2021, mas o cenário nesse momento é de maior segurança.

“Acho que o pessoal está aceitando sair mais de casa, muitas pessoas já tomaram a segunda dose. Estamos esperando melhora em relação ao ano passado, julho já superou a expectativa e batemos meta”, revelou a comerciante da loja que fica no Centro de Americana.

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estima um incremento de 20% nas vendas do Dia dos Pais na comparação com o ano passado, que viu as vendas despencarem 40% por conta das restrições O comércio da cidade estará aberto no sábado até as 18h.

“O crescimento de postos e trabalho registrado nos últimos meses, sugerindo um aumento no poder de compra da população, aliado à flexibilização do horário de funcionamento das lojas, gera expectativa positiva para o comércio”, disse o presidente da Acia, Wagner Armbustrer.

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) calcula um ticket médio de R$ 100 a R$ 150. Em relação a 2020, a expectativa de crescimento é de até 16%. Na comparação com 2019, a torcida é para que fique até 6% maior. As lojas na cidade funcionam até 22h na sexta e 18h no sábado.

“O clima está ajudando, e Dia dos Pais é uma data forte para o comércio. Vestuário se sobressai, mas eletrônicos e ferramentas também funcionam bem”, afirmou o presidente da associação barbarense, João Batista de Paula Rodrigues.