Com fase de transição, comércio de Americana e NO poderá abrir no feriado

Para funcionar no feriado de Tiradentes, é necessário que os estabelecimentos possuam o Certificado de Adesão para Trabalho

Com a “fase de transição” que passou a valer neste domingo (18) em todo o Estado de São Paulo, o comércio de Americana e Nova Odessa poderá abrir as portas para atendimento presencial na quarta-feira (21), feriado de Tiradentes.

A informação é do Sincomércio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e foi confirmada pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

De acordo com notas divulgadas pelas entidades, os estabelecimentos estão autorizados a abrir com a presença de funcionários conforme acordo estabelecido entre Sincomércio e o sindicato dos trabalhadores.

“É necessário que o estabelecimento possua o Certificado de Adesão para Trabalho, fornecido pelo Sincomercio. Além disso, é necessário cumprir as normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho, como pagamento de horas-extras, concessão de folga compensatória, vale transporte e alimentação. Para mais informações, entrar em contato com o sindicato pelo telefone/WhatsApp (19) 3462-1737”, orientou o Sincomércio.

Em Santa Bárbara, conforme calendário divulgado pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) no começo do ano, o comércio deveria ficar fechado no feriado de Tiradentes.

Comércio reabre nesta segunda-feira

Com o fim da fase emergencial neste domingo e novas regras para a fase vermelha, o Tivoli Shopping e o Shopping ParkCity Sumaré reabriram para atendimento ao público.

As lojas de rua devem abrir para atendimento presencial nesta segunda-feira, após 46 dias com determinação para portas fechadas em um esforço para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O comércio pode funcionar entre 11h e 19h, com limitação de público a 25% da capacidade.

“Orientamos aos empresários que sigam os protocolos de saúde e prevenção sugeridos. Estamos otimistas e na expectativa de que tudo se resolva no tempo mais breve possível”, declarou Wagner Armbruster, presidente da Acia.