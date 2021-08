Com escassez de chuva, municípios reforçam orientação para uso consciente da água

DAE tem acompanhado atentamente as condições do Rio Piracicaba onde é realizada a captação de água bruta - Foto: Marcelo Rocha

A escassez de chuvas e o aumento da seca têm feito os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) reforçarem, por meio de campanhas, a necessidade do uso consciente da água. Até o momento, o abastecimento está regular nas cinco cidades – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia -, mas o cenário é considerado preocupante pelas autarquias.

Em Americana, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) tem acompanhado atentamente as condições do Rio Piracicaba onde é realizada a captação de água bruta para tratamento. Na cidade de Santa Bárbara, as represas que abastecem o município são monitorados diariamente e até o momento medidas de racionamento mais incisivas não são necessárias.

No entanto, preventivamente, a prefeitura barbarense lançou uma campanha de conscientização para o uso racional da água. “Dependemos do próximo período de chuvas para o restabelecimento total do nosso recurso hídrico”.

Diretor da concessionária Coden Ambiental de Nova Odessa, Rean Sobrinho, disse que apesar de a situação estar sob controle no município, com 73,27% do volume de água armazenada nas represas, é importante cuidar e usar racionalmente a água, para manter os bons níveis atuais.

Em Sumaré, a concessionária BRK Ambiental reforça que a redução antecipada dos níveis dos mananciais e o prolongamento da estiagem podem agravar tais condições. Para o enfrentamento do atual período de estiagem, a empresa colocou em prática ações que vão desde a instalação de sondas analíticas para monitoramento da qualidade de água bruta, até a campanha de comunicação “Jogando junto pela água” para incentivo ao consumo consciente.

Responsável pelo abastecimento de Hortolândia, a Sabesp informou que em parceria com a prefeitura tem reforçado o pedido de uso adequado ao cenário atual. Os alertas têm sido feitos pelos canais de comunicação da companhia, redes sociais e ainda por meio de faixas e distribuição de folhetos em locais de grande circulação de pessoas.