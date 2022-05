Com chuva abaixo do esperado, Consórcio PCJ alerta para risco de desabastecimento

Estiagem reduz a vazão do Rio Piracicaba em Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com chuvas abaixo do esperado no mês de abril, o Consórcio PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) emitiu, nesta segunda-feira, um alerta aos municípios e empresas associados à entidade sobre um possível risco de desabastecimento. Na RPT (Região do Polo Têxtil), cidades afirmam que situação está sob controle, porém, pedem a colaboração da população para evitar problemas futuros.

Em abril, a precipitação média registrada nas Bacias PCJ foi de 37,27 milímetros, 35,6% abaixo do volume, que é de 57,87 milímetros. “Os indicadores meteorológicos sinalizam o que teremos no período entre junho e setembro, com alguns municípios enfrentando problemas de abastecimento de água em virtude da previsão de baixo índice de chuva”, observa José Cezar Saad, coordenador de Projetos do PCJ.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana afirma que a construção do barramento no Rio Piracicaba aconteceu justamente para que o município tivesse garantia de abastecimento durante a estiagem. Em Santa Bárbara d’Oeste, as represas estão dentro do volume de água para a época, mas medidas emergenciais para o abastecimento estão preparadas pelo DAE em caso de necessidade.

Na cidade de Nova Odessa, o total de água bruta armazenada nas represas do município vem se mostrando normal para o período e por enquanto não há qualquer previsão de suspensão de abastecimento.

Em Sumaré, apesar de os mananciais se encontrarem em condições normais, a empresa responsável pelos serviços no município, BRK Ambiental, diz que já adotou um plano de contingência, assim como realizado em 2021, para enfrentar o período de seca.

No município de Hortolândia, mesmo com o abastecimento em situação normal, a Sabesp reforça a orientação para uso consciente da água. “A cooperação da população com ações simples faz toda a diferença”.