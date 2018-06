Com chegada do inverno, estiagem é motivo de preocupação na região

A chegada do inverno nesta quinta-feira redobra as atenções e preocupações com a estiagem e suas consequências. A estação mais longa e fria do ano, tradicionalmente também é a mais seca. Mas em 2018, essa condição se potencializa com a falta de chuvas na região. De janeiro a maio, choveu apenas 50% do volume esperado. O índice é expressivo e “preocupante”, segundo destaca a meteorologista e pesquisadora do Cepagri da Unicamp, Ana Ávila.

Nos primeiros cinco meses do ano, foram registrados 440 milímetros de chuva na região. O volume médio esperado era de 780. Isso significa que o outono e, principalmente, o verão, foram mais secos que o normal e deixaram uma herança preocupante para a estação que começa hoje, às 7h07. “Estamos entrando no Inverno com uma condição de secura já instalada. No ano passado, esse quadro só foi sentido com mais intensidade no final do inverno e começo da Primavera”, disse. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para exemplificar a diferença entre 2017 e 2018, a meteorologista cita que em maio do ano passado choveu 130 milímetros na região. Em 2018, no mesmo mês, foram apenas 8,6. “É uma diferença muito grande”, compara. O padrão mais seco que o normal e as chuvas abaixo da média impactam diretamente no reabastecimento dos reservatórios de água, na baixa umidade do ar e na ocorrência de queimadas. Os grandes volumes de água são esperados apenas a partir de setembro.

Um fenômeno climático conhecido como La Niña, que interfere nos padrões de chuva e temperatura, pode ter influenciado, mas não foi determinante para deixar o primeiro semestre de 2018 mais seco. Essa condição, explica a meteorologista, também é consequência da variabilidade natural do clima.

O inverno deste ano deve ter temperaturas médias dentro da normalidade, entre 12 e 25 graus. Os períodos de frio mais intenso serão intercalados com outros de temperatura mais altas. A intensidade e frequência das frentes frias, segundo a meteorologista, dependerão do deslocamento e do padrão das massas de ar frio ao atingirem a região.