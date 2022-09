Com baixa adesão na região, vacinação contra a pólio é prorrogada

Até o momento, segundo dados do ministério, 33,4% de crianças entre 1 a 4 anos tomou a vacina

O Ministério da Saúde prorrogou, até o dia 30 deste mês, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que tem como foco prevenir a paralisia infantil. A medida foi motivada pela baixa adesão da população à imunização, sentida também na RPT (Região do Polo Têxtil).

O prazo inicial da campanha que começou em 8 de agosto era até esta sexta-feira. Até o momento, segundo dados do ministério, 33,4% de crianças entre 1 a 4 anos tomou a vacina. A meta é imunizar 95% do público-alvo que conta com 9,1 milhão de crianças.

Em Americana, apenas 32% do público-alvo (10.465) tomou a vacina, o que corresponde a 3.443 crianças. “Pedimos aos pais ou aos responsáveis legais, para que se conscientizem da importância de vacinar suas crianças. A paralisia infantil é uma doença incurável e somente possível de evitá-la por meio da vacinação”, alerta a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Vacina oral contra a pólio está disponível em UBSs – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na cidade de Santa Bárbara, o índice de crianças imunizadas é ainda menor (29,1%). Das 8,8 mil crianças aptas a receber a vacina, só 2.560 tomaram. Em Sumaré, 41% (6.235) das crianças que podem tomar a vacina, receberam o imunizante.

“A imunização contra a doença é algo muito importante. É só comparecer às unidades de saúde com a carteira de vacinação. A prevenção é fundamental”, afirma a superintendente da Vigilância Epidemiológica de Sumaré, Denise Barja.

Os municípios de Nova Odessa e Hortolândia, que também integram a RPT, não informaram o índice de crianças imunizadas.