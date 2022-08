Com aumento, Auxílio Brasil de agosto pode injetar mais de R$ 20 mi na RPT

Benefício do governo federal com valor até 50% maior passa a ser pago a partir desta terça-feira; cerca de 34 mil podem receber

O pagamento do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) de agosto começará na próxima terça-feira, 9, com um aumento de R$ 200, saindo de R$ 400 para R$ 600. O acréscimo deve injetar cerca de R$ 7,5 milhões a mais na RPT (Região do Polo Têxtil) se considerado o número de beneficiários do mês de junho – 34.055 – e o valor médio do auxílio, R$ 408.

De acordo com último levantamento disponível no site do Ministério da Cidadania, foram repassados, em junho, R$ 13,9 milhões para atender os beneficiários de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Com o aumento de R$ 200 anunciado pelo governo federal até dezembro deste ano, a soma dos auxílios poderá chegar a R$ 20,5 milhões na região neste mês de agosto.

Esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que foi aprovada no dia 13 de julho e prevê gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais no País.

Além da ampliação de R$ 400 para R$ 600 mensais no Auxílio Brasil, a PEC prevê que outro benefício, o Vale-Gás, passe a pagar 100% do valor da média nacional do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) até o final deste ano, e não mais os 50% pagos desde o início do ano.

Moradora de Americana, a desempregada Luciana Braz, de 41 anos, comemorou o aumento dos benefícios, apesar de o valor ainda ser insuficiente para ajudar nas despesas da casa. “Toda ajuda é bem-vinda”, disse.

Luciana mora com o filho de 12 anos em uma casa alugada por R$ 800 no bairro Parque da Liberdade. No meio do ano passado ela teve parte da perna direita amputada por conta de uma trombose provocada pela Covid-19. Desde então, arrumar um emprego ficou ainda mais difícil.

Para sobreviver, ela conta com o dinheiro do auxílio, com a solidariedade de amigos e desconhecidos que doam mantimentos e do proprietário do imóvel que mesmo com o aluguel atrasado, permite que a família more na residência.

“Não é fácil. Meu filho é criança e não entende quando digo que não tenho dinheiro para determinada coisa. Tenho feitos tapetes de crochê para vender, mas estou sem recursos até para comprar linha”, contou em entrevista ao LIBERAL.

Economista da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski afirma que na prática o aumento no valor da transferência de renda é um fator positivo, em especial para pessoas que, provavelmente, têm sentido o efeito da inflação no poder de compra. Porém, segundo a economista, esse acréscimo não terá efeitos reais tão significativos quanto em 2020 porque, atualmente, menos pessoas são beneficiadas e o poder de compra de R$ 600, hoje, é bem menor, dada a alta dos preços dos alimentos.

Como receber os auxílios

Os pagamentos do Vale-Gás são feitos sempre nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil – que se baseiam no final do NIS (Número de Identificação Social). Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser utilizados para o recebimento do Vale-Gás. E a retirada do dinheiro pode ser feita nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício pode ainda ser pago em poupança social digital do Caixa Tem. É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem e Atendimento Caixa, pelo telefone 111. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

