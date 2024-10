Com apoio do Grupo Liberal, Mídia Festival tem inscrições abertas

Evento irá premiar profissionais do mercado publicitário do interior de São Paulo

A 34ª edição do Mídia Festival, que tem o apoio do Grupo Liberal, está com inscrições abertas. A premiação será no dia 11 de novembro, em Campinas, e tem o objetivo de valorizar os profissionais e os trabalhos desenvolvidos na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

O evento é realizado pela APP Campinas (Associação de Profissionais de Propaganda), na qual o LIBERAL é mantenedor. As inscrições permanecem abertas até o dia 17 de outubro, por meio do site do Mídia Festival.

Mídia Festival, que tem o apoio do Grupo Liberal, tem inscrições abertas – Foto: APP/Divulgação

Podem se inscrever agências de publicidade, em categorias que variam entre diferentes tipos de mídia. Os trabalhos devem ter sido veiculados entre setembro de 2023 e agosto de 2024.

Além disso, estudantes de cursos de comunicação, publicidade e propaganda, design e marketing podem participar na modalidade Novos Talentos.

Os trabalhos inscritos serão avaliados com base na criatividade, inovação e relevância para o público-alvo. O júri é formado por profissionais da área, que são selecionados pela própria APP.

A adesão está no segundo lote, com custo de R$ 240. A partir de sábado (5), a inscrição custará R$ 285. Associados da APP possuem 20% de desconto.