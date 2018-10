Com apenas dois cargos na disputa, 2º turno deve ter votação rápida

Com apenas dois cargos na disputa, o segundo turno das eleições hoje promete ser mais rápido que o primeiro e os eleitores não devem encontrar dificuldades para cumprir com o dever do voto. O chefe substituto do Cartório da 158º Zona Eleitoral de Americana, Renato Galvani Barthmann, destaca que o processo de votação exigirá menos tempo na cabine e, mesmo que ocorram filas, serão mais rápidas. “O eleitor não encontrará tanta dificuldade como no primeiro turno”, compara.

Ele chama atenção para a ordem dos votos. “Primeiro governador e depois presidente”. Embora sejam apenas dois nomes, levar os números anotados num papel facilita e ajuda a agilizar ainda mais o processo. Treze Estados terão eleição apenas para presidente, já que tiveram governadores eleitos no primeiro turno. Outros 13 Estados, incluindo São Paulo, além do Distrito Federal, definem hoje seus novos governadores.

Em Americana são 56 locais de votação. As alterações promovidas no primeiro turno continuam valendo. Quem votava na Emei Indaiá, no São Vito, vota novamente na FAM (Faculdade de Americana) e os eleitores da Emei Carandá, na Vila Mathiensen, devem votar na Escola Estadual Delmira de Oliveira Lopes, no mesmo bairro. As duas escolas continuam em reforma. Já os quatro mil eleitores que votavam no Anglo Cezanne até a eleição passada devem se dirigir à Fatec (Faculdade de Tecnologia) para votar.

Todos os locais de votação começam a receber os eleitores a partir das 8h. O horário de votação é até as 17h. Para votar é preciso levar título de eleitor e documento com foto. Caso não esteja com o título, basta o documento com foto. É permitido levar cola em papel com os números dos candidatos escolhidos, vestir camisetas de candidatos ou partidos e votar usando short, bermuda e chinelo.

Não é permitido entrar na cabine de votação com celular, máquina fotográfica ou qualquer outro aparelho que comprometa o sigilo do voto. Enquanto o eleitor estiver na cabine, esses aparelhos ficam com o mesário. Também não é permitido distribuir material de campanha.

Têm prioridade para votar os eleitores com mais de 60 anos, os enfermos, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e as mulheres grávidas ou lactantes. Também têm prioridade candidatos, juízes eleitorais, promotores eleitorais, funcionários a serviço da Justiça Eleitoral e policiais militares que estejam em serviço.