Com 65% dos adultos com 1ª dose, região se prepara para imunizar adolescentes

Ansiedade já toma conta dos jovens, que devem ser vacinados a partir do dia 18 de agosto

Com pelo menos 65% da população adulta vacinada contra o coronavírus (Covid-19), a RPT (Região do Polo Têxtil) deve migrar para um novo público-alvo nesta semana: os adolescentes.

O calendário do governo estadual prevê para quarta-feira o início da imunização desse grupo. Na região, porém, as prefeituras ainda não estipularam datas. Mesmo assim, a ansiedade já toma conta dos jovens.

Entre os menores de idade, os primeiros da fila são os adolescentes de 12 a 17 anos com deficiências, comorbidades, gestantes e puérperas, que vão se vacinar entre os dias 18 e 29 deste mês.

Sabrina dos Santos Remedi tem 15 anos de idade e diz que vacinação lhe trará mais tranquilidade – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

Sabrina dos Santos Remedi, de 15 anos, que tem uma deficiência intelectual, faz parte desse grupo. Ela acredita que a vacinação lhe dará mais tranquilidade.

A jovem também lamentou a situação atual. “Muito chata essa pandemia. Eu queria ficar perto dos meus colegas”, disse a menina, que frequenta a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana.

Ela será a última dos três filhos da comerciante Maria Aparecida Correia dos Santos, de 54 anos, a ser imunizada. Segundo a mãe, Sabrina não tem nenhuma imunidade no organismo e, portanto, necessita da vacina com urgência.

Inclusive, por precaução, a adolescente ficou em outra casa quando um de seus irmãos pegou Covid-19. “Depois da vacina, vou ficar mais aliviada”, afirmou Maria.

Entre 30 de agosto e 5 de setembro, haverá a vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e deficiências, entre eles a estudante Camilly Nunes Martins, de 17 anos, de Americana.

Ela destacou que a vacinação trará mais segurança para o dia a dia. “Com a pandemia, a gente deixou de fazer tanta coisa ou começou a fazer as coisas com medo, como pegar ônibus. Então, a gente vai se sentir mais seguro”, comentou.

Jovens de 12 a 14 anos também estão na programação. Eles terão acesso à vacina entre os dias 6 e 12 de setembro.

No último dia 5, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, chegou a dizer que o início da vacinação para adolescentes estava ameaçado devido a um corte de 50% no envio de vacinas da Pfizer pelo governo federal para São Paulo.

O apontamento do secretário levava em consideração que, até o momento, a Pfizer é a única vacina contra Covid-19 autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em adolescentes.

Contudo, na última sexta, em resposta a um questionamento feito pelo LIBERAL, a Secretaria Estadual de Saúde garantiu que o cronograma de vacinação para adolescentes está mantido.

Logística

Em Americana, a prefeitura informou que vai iniciar a imunização dos adolescentes logo quando doses destinadas para esse grupo chegarem ao município, sem determinar uma data.

As prefeituras de Sumaré e Hortolândia também comunicaram que aguardam o recebimento das vacinas. Também procuradas pela reportagem, as administrações de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste não se manifestaram sobre o assunto.

Em Americana, quando a imunização desse grupo começar, os menores de idade deverão comparecer nos pontos de vacinação com documentos pessoais, carteira de vacinação e acompanhados de um responsável legal, de acordo com a prefeitura.

Até a última sexta, conforme dados do Vacinômetro do governo estadual, a RPT tinha 667.103 moradores vacinados com pelo menos a primeira dose, o que representa 65,54% da população total estimada: 174.403 em Americana (72,06%), 150.416 em Hortolândia (64,21%), 40.300 em Nova Odessa (66,11%), 131.233 em Santa Bárbara (67,51%) e 170.751 em Sumaré (59,66%).

Na sexta, a Prefeitura de Americana divulgou que a campanha de vacinação já havia alcançado 90,14% dos moradores com 18 anos ou mais.