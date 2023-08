Com 37 mil seguidores no Instagram, tatuador confessa assassinato de professor de Sumaré, diz polícia

Com mais de 37,6 mil seguidores no Instagram, o tatuador Wesley Carrera, de 35 anos, confessou nesta sexta-feira (4) ter matado o professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré, de acordo com a Polícia Civil. Além do tatuador, foi presa a dona de casa Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos.

Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Wesley “confessou friamente o crime, sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento”. A motivação do assassinato, no entanto, ainda é investigada.

Casal foi detido na tarde desta sexta-feira, no Parque Residencial Salerno – Foto: Divulgação

No Instagram, o tatuador se autointitula como o mago das cores. Também diz que foi premiado mais de 30 vezes, que torna sonhos em realidade na pele e que “o sol brilha para todos”. Ele e a dona de casa foram detidos na tarde desta sexta-feira, no Parque Residencial Salerno, em Sumaré, e tiveram a prisão decretada no período da noite.

Testemunhas tinham visto um Chevrolet Onix de cor branca, com um casal dentro, deixar o local onde estava o corpo. O veículo era utilizado pelo professor, mas pertencia à mãe dele.

Cauê foi encontrado morto na última quarta (2), no dia em que completou 35 anos, em uma área rural na Praia Azul, em Americana. O enterro aconteceu nesta sexta, no Cemitério da Saudade, em Sumaré, e foi marcado por aplausos e gritos por justiça.

Carro encontrado

Com base no rastreamento do automóvel, policiais conseguiram encontrá-lo na Avenida Elza Zagui Menuzzo, na região de Nova Veneza, em Sumaré. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem abandona o carro, limpa as maçanetas e sai do local com uma sacola.

Com ajuda das imagens e do histórico do rastramento do veículo, os agentes chegaram a um imóvel na mesma avenida onde o automóvel havia sido abandonado, a cerca de 200 metros de distância. O espaço abriga um estúdio de tatuagem, além da residência do casal.

Imagens da vizinhança mostram quando o carro parou em frente a esse imóvel e o momento em que o casal embarcou no mesmo, uma hora antes de abandonar o corpo. As câmeras também registraram o retorno dos suspeitos para casa após o crime e a retirada do veículo para outro ponto da mesma avenida.

Identificação

Após pesquisas nos sistemas policiais e trabalhos em campo, a DIG conseguiu identificar os acusados e passou a monitorá-los. Nesta sexta, a equipe abordou Wesley quando ele saía de casa e, em seus bolsos, encontrou documentos cortados, cartões bancários e cartão-alimentação em nome da vítima. Paloma foi detida em seguida.

Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa deles, onde apreenderam roupas utilizadas pelos suspeitos e demais objetos de interesse para as investigações. A ação contou com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Wesley e Paloma foram ouvidos pela DIG e, depois, conduzidos às cadeias de Sumaré e Monte Mor, respectivamente.