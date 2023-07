Com 300 ocorrências na região, CPFL alerta sobre riscos de acidentes com pipas

A CPFL Paulista emitiu um alerta para que crianças e adolescentes soltem pipas longe da fiação elétrica, como campos abertos e parques. A recomendação se estende também aos pais, já que é uma brincadeira que costuma passar de pai para filho.

CPFL diz que prioriza a segurança da população e fez alerta sobre o tema – Foto: Arquivo_Liberal

Só no primeiro semestre deste ano, a companhia registrou 300 ocorrências causadas por pipas na rede elétrica. Os números englobam as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Segundo a CPFL Paulista, há riscos iminentes de descargas elétricas e de interrupções no fornecimento de energia para hospitais e estabelecimentos comerciais. A companhia também orienta crianças e adolescentes a fugirem do entorno de rodovias e dos canteiros de avenidas de intenso movimento por conta do perigo de acidentes, não só com a rede elétrica, mas de trânsito.

“A CPFL Paulista prioriza a segurança da população e traz constantemente, por meio de sua campanha ‘Guardião da Vida’ dicas de conscientização. Entre as ações, estão justamente as palestras que realizamos em escolas sobre os perigos de brincadeiras com pipas próximo às redes elétricas e subestações”, alerta o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor.

A companhia reforça ainda para que nunca tentem resgatar pipas caídas em locais com equipamentos de energia ou caso o brinquedo enrosque ou fique preso nos fios elétricos.