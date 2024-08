Com 20 candidatos a prefeito na região, período de propaganda eleitoral começa nesta sexta

O período de propaganda eleitoral para as eleições municipais deste ano começa oficialmente nesta sexta-feira (16). Com 20 candidatos ao cargo máximo nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), a campanha de 2024 tem como uma das principais novidades normas a serem seguidas no que diz respeito ao uso de inteligência artificial.

De acordo com nova resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), está proibido o uso de deepfake, técnica que utiliza inteligência artificial para alterar um vídeo ou foto. A tecnologia permite que a fala de uma pessoa seja modificada de acordo com a intenção de quem está editando.

Santinhos espalhados pelo chão durante último pleito eleitoral – Foto: Arquivo_Liberal

Além disso, o TSE alerta que todo conteúdo gerado por meio de inteligência artificial deve conter um aviso sobre a utilização da tecnologia. No caso do uso de chatbots para intermediar a comunicação de campanha, o uso é permitido desde que a ferramenta não simule um diálogo oriundo do próprio candidato ou de outra pessoa real.

Na internet, a propaganda eleitoral é permitida por candidatos e partidos desde que os endereços dos sites ou perfis em redes sociais, por exemplo, sejam informados à Justiça Eleitoral. Em aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo, a publicidade pode ser feita com material produzido pelas candidaturas. Entretanto, é proibida a contratação de disparos de conteúdo em massa.

Nas ruas

Quanto à campanha em vias públicas, é permitida a utilização de bandeiras e mesas para distribuição de material de campanha, desde que sejam móveis e não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. A propaganda deve ser feita entre 6h e 22h, sendo que o conteúdo publicitário deve exibir o CNPJ ou CPF de quem contratou o material.

Por fim, no que diz respeito à publicidade em bens particulares, como automóveis, a veiculação é permitida desde que seja feita em adesivo plástico ou papel e não tenha mais que meio metro quadrado.

Confira os candidatos às prefeituras da região

Cidade Candidatos Americana Chico Sardelli (PL), Maria Giovana Fortunato (PDT) e Ricardo Pascote (União Brasil) Santa Bárbara d’Oeste Dr. José (União Brasil), Eliel Miranda (PSD), Rafael Piovezan (PL) e Vanderlei Larguesa (PT) Nova Odessa Bill (PL), Juçara Rosolen (Novo) e Leitinho (PSD) Sumaré Ana Cléia (Rede), Eder Dalben (Cidadania), Henrique do Paraíso (Republicanos), Toninho Mineiro (Mobiliza) e Willian Souza (PT) Hortolândia Aline Nunes (DC), Dr. George (PL), Eliane Garcia (PSOL), Meira (União Brasil) e Zezé Gomes (Republicanos)