Colunas e blogs diversificam conteúdo digital no site do LIBERAL

Pensando em ir além do noticiário local e nacional, o LIBERAL, que completa 69 anos nesta terça-feira (1º), tem buscado diversificar o conteúdo que leva a seu leitor, especialmente, nos meios digitais.

Nos últimos meses, o surgimento de colunas e blogs no site do jornal tem ajudado a compor o leque de informações e histórias voltadas para a comunidade de Americana e região.

Atualmente, são 11 páginas que falam de temas que vão de histórias sobre Americana e sua formação a discussões sobre política, empreendedorismo, literatura e entretenimento.

Editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle diz que o jornal preza por uma cobertura sobre os principais fatos de Americana, da região, do Brasil e do mundo, mas também vê em outros temas interesse por parte dos leitores.

“Com as colunas e os blogs, os leitores e usuários também podem encontrar um conteúdo que foge do que chamamos de hard news, do factual. Seja uma análise sobre um novo livro, histórias de amor bem contadas ou uma dica para escolher uma boa cerveja”, comenta.

Segundo Colosalle, a publicação do conteúdo de colunas e blogs tem ganhado audiência entre os cerca de 1 milhão de usuários que acessam mensalmente o site do LIBERAL. Nos últimos seis meses, entre novembro e abril, o número de páginas visualizadas neste segmento cresceu 244%, segundo dados da plataforma de audiência digital Google Analytics.

“São conteúdos que não têm uma audiência de massa, de quantidade, mas de qualidade de acesso. O tempo que o usuário passa lendo as páginas de colunas e blogs é quase o dobro da média registrada em todo o site”, explica o editor-executivo.

A intenção, comenta Colosalle, é expandir o formato. “Queremos que mais vozes, de diferentes opiniões e que abordem assuntos variados, escrevam para o LIBERAL, especialmente se forem pessoas daqui, de Americana e região”.

As colunas e blogs publicados no site do LIBERAL

Alessandra Olivato

Mestre em Sociologia, Alessandra aborda filosofias do cotidiano a partir de temas como política, gênero, espiritualidade, eventos da cidade e do País.

Blog da Eclética

Feito pela colunista social do LIBERAL, Jucimara Lima, com notícias, destaques e informações sobre Americana e região.

Cotidiano & Existência

Reflexões do dia a dia, nas palavras da professora de Americana, Gisela Breno, mestre em Educação no Unisal

Estúdio 52

O que está bombando na internet sobre games, séries e filmes, sob curadoria de jornalistas do LIBERAL

Histórias de Americana

De autoria do grupo Historiadores Independentes de Carioba, traz textos sobre a história e as histórias de Americana

Histórias do Coração

Formada em Letras pela Unesp, Carla Moro faz nesta coluna um registro da trajetória de casais de Americana e região

Papo Fermentado

Assinado pelo casal Fernanda Brito e Bruno Martinelli, sommeliers de cerveja, traz experiências gastronômicas sobre o universo cervejeiro

Patrik Camargo Neves

Advogado de Americana, especialista em direito empresarial, aborda o cotidiano e os desafios de empreender

Pelas Páginas da Literatura

Repórter do LIBERAL e aficionada por literatura, a jornalista Marina Zanaki discute temas relacionados ao universo literário e dá dicas

Presença Digital

Tudo o que você precisa saber sobre como empreender na internet, por Ronnye Freitas e Ricardo Forti, sócios de uma agência de marketing em Americana

Virando a Chave

Coluna traz as dicas e conselhos do treinador emocional, estrategista empresarial e escritor Ivan Maia

LIBERAL é escolhido para laboratório de audiência do Google

O Grupo Liberal foi escolhido junto a outros 14 veículos de comunicação da América Latina para fazer parte de um laboratório de audiência promovido pelo Google. A iniciativa é parte de um programa da plataforma sobre crescimento digital de organizações de notícias de pequeno e médio porte.

O laboratório, que teve início no dia 21 de maio, tem o objetivo de ajudar editores a melhorarem a estratégia de desenvolvimento de audiência em um programa de 15 semanas nos quais receberão consultoria personalizada e prática e uma programação que auxilia a entender o público e aprofundar o engajamento dos usuários com a produção de notícias no meio digital.

“É uma oportunidade bastante singular para um jornal do porte do LIBERAL, de produção de noticiário local, e que está totalmente alinhada aos objetivos do grupo, de fortalecer o crescimento digital”, afirma o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle.

Entre os 15 jornais, estão publicações digitais de Brasil, Peru, Chile, Argentina, Colômbia, Guatemala, Costa Rica e República Dominicana. Entre os parceiros da iniciativa, estão a Inma, associação internacional de mídia, com mais de 16 mil membros em 850 empresa de mídia do mundo, e a Racoon, uma das maiores agências digitais da América Latina.