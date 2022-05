Colisões contra poste de energia crescem 18% na região

Em Americana, os casos de colisão em postes cresceram de 16 para 24 (50%)

O número de colisões de veículos contra postes de energia elétrica aumentou 18%, no primeiro quadrimestre deste ano, na RPT (Região do Polo Têxtil), em comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram registrados 86 acidentes nos primeiros quatro meses de 2022, contra 73 no ano passado.

Os dados são da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), que divulgou os números nesta sexta-feira como forma de chamar a atenção para a segurança no trânsito, tema que norteia a campanha do Maio Amarelo.

O aumento de colisões na RPT vai na contramão dos dados somados entre todos os 33 municípios da região de Campinas atendidos pela concessionária. Segundo a companhia, houve uma diminuição no número de ocorrências deste tipo de acidente, caindo de 323, em 2021, para 287 durante este ano, uma queda de 11,1%.

Com exceção de Hortolândia, todas as demais cidades da região viram os números subirem neste quadrimestre. Em Americana, os casos de colisão em postes cresceram de 16 para 24 (50%); em Santa Bárbara, de 11 para 14 (27%); em Nova Odessa, de 6 para 9 (50%; e em Sumaré, de 16 para 24 (50%). Já em Hortolândia, os acidentes diminuíram de 24 para 15, uma redução de 37,5%.

Além de danos à saúde e risco para a segurança, os acidentes em postes podem trazer também prejuízos financeiros aos responsáveis. Se identificados, os culpados devem arcar com a troca da estrutura, que varia entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, segundo a CPFL.