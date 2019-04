Colisão deixa três feridos e causa congestionamento na Anhanguera

Foto: Marcelo Gasola - Via WhatsApp

Uma colisão entre um caminhão, um veículo de passeio e um VUC (Veículo Utilitário de Carga) deixou três feridos e causou congestionamento na manhã desta quinta-feira (18) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do quilômetro 118, em Nova Odessa. O acidente ocorreu próximo ao pedágio, no sentido Capital.

De acordo com informações da CCR AutoBAn, concessionária que administra a via, a ocorrência foi informada às 6h25. O caminhão de pequeno porte tombou após colidir com um caminhão e um carro. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. Foto: Marcelo Gasola - Via WhatsApp

Três pessoas tiveram ferimentos leves, sendo que duas assinaram o termo de recusa de atendimento. Já a outra vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré.