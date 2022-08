Coisa do passado

Aqueles que passam pelas ruas e avenidas de Americana podem não reparar, mas no município há, atualmente, 174 telefones públicos ativos, os chamados orelhões. Os dados foram passados pela Vivo – operadora desses telefones no Estado de São Paulo – a pedido do LIBERAL e mostram que o sumiço dos aparelhos continua.

Dois deles estão localizados na Rua Primeiro de Maio, no Cordenonsi, em frente ao Núcleo de Especialidades.

Um dos poucos orelhões ainda ativos em Americana, no bairro Cordenonsi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O autônomo Edmilson Tavaglia mora desde que nasceu, há 51 anos, próximo aos telefones públicos e conta que, quando era criança, todos os vizinhos usavam o orelhão para entrar em contato com as famílias, amigos e também para marcar compromissos.

“Era muito caro ter telefone fixo, então a gente usava os orelhões. Depois, com a vinda dos celulares, caiu muito o uso. Quase nunca vejo alguém usando um desses dois”, comenta.

Ao relembrar o tempo em que usava os telefones públicos, Edmilson conta que utilizava o orelhão para ligar nas rádios e usava o número até para receber ligações de outras pessoas.

“Eu combinava mais ou menos um horário que a pessoa precisava me ligar e quando tocava, atravessava a rua e atendia”, disse.

Rosana Arakake Rasmussen, de 56 anos, dona de uma banca de jornais e revistas no Jardim São Paulo, em Americana, conta que apesar de ainda ter no seu estabelecimento comercial cartões de minutos para os telefones públicos, há pelo menos quatro anos não vende um deles ao público.

“As pessoas não procuram mais, mas antes, logo quando abrimos a banca, há cerca de 15 anos, vendíamos os cartões todos os dias”, lembra a autônoma. Segundo a tabela de preços da Vivo, os cartões custam de R$ 2,65 a R$ 9,78, com créditos que permitem falar de 40 a 150 minutos.

Segundo a Vivo, a empresa distribui os telefones de acordo com determinação legal e regulatória da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que considera o número de orelhões em relação à população das cidades.

Além de Americana, atualmente a empresa tem 390 aparelhos nos outros municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), sendo 48 em Nova Odessa, 127 em Santa Bárbara d’Oeste, 125 em Sumaré e 90 em Hortolândia. Em 2016, eram cerca de 2,8 mil na região.

Apesar dos números, a empresa aponta que de janeiro do ano passado até julho deste ano, os orelhões de todo o Estado tiveram, em média, utilização de um crédito a cada 14 dias, sendo que mais da metade dos aparelhos não teve utilização nenhuma.

“Com as novas tecnologias de comunicação, em especial o massivo uso do serviço móvel e a crescente demanda por uso de dados e expansão da rede 4G, a utilização dos orelhões está em acentuado declínio”, analisa a Vivo.

Da mesma forma, o diretor da empresa Nextcom de Americana, especialista em gestão de telecomunicação fixa, móvel e internet, Reinaldo Carvalho, explica que os aplicativos de conversas vieram para diminuir ainda mais o uso dos telefones.

“Antes, tudo era telefone, era até falta de educação não atender, mas, agora, os aplicativos de conversa facilitam muito. Além disso, todo mundo começou a ter acesso a celular, a enviar áudios instantaneamente e encaminhar mensagens”, avalia.

TELEFONES SUMINDO

Veja quantos orelhões ainda restam na região:

– Americana 174

– Nova Odessa 48

– Santa Bárbara d’Oeste 127

– Sumaré 125

– Hortolândia 90

– Total na RPT: 564.