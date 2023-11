Cocre conquista 1º lugar e se consolida como a melhor cooperativa de crédito para se trabalhar no País

Cocre se destacou em premiação dada a empresas - Foto: Divulgação

Acreditar e investir em pessoas! Esses são alguns dos ingredientes da receita de sucesso que conferiram à Cocre o título de melhor cooperativa de crédito para se trabalhar no Brasil, com a classificação em 1º lugar na pesquisa Great Place To Work (GPTW).

A cooperativa conquistou ainda a 4ª colocação entre as 100 melhores empresas do estado de São Paulo.

Através dessas duas premiações, a Cocre foi convidada a participar de uma terceira categoria, envolvendo todos os segmentos do país, e nesta, consagrou-se como a 8º Melhor Empresa para trabalhar no país.

Para Evandro Piedade do Amaral, presidente do Conselho de Administração, a conquista atribui-se ao investimento contínuo nas pessoas e na construção de um ambiente mais colaborativo e saudável.

“A instituição é feita por pessoas e para pessoas, e por isso, o nosso propósito é implementar iniciativas que as instiguem a voltar todos os dias porque querem genuinamente estar aqui. Temos instituído mais de ‘30 motivos para ser feliz na Cocre’, como benefícios, capacitações, entre outros programas que têm como foco a valorização do desenvolvimento do colaborador, colocando-o como protagonista de seu processo, criando desta forma, um ambiente de trabalho mais agradável”, explicou o presidente.

Já o CEO, Nivaldo Camillo, avalia o resultado como reflexo das boas práticas implementadas na cooperativa.

“Compreendemos que os bons resultados só são possíveis graças à atuação das pessoas. Nos últimos anos, a Cocre cresceu sua estrutura e conquistou importantes índices, que seriam impossíveis sem o empenho dos colaboradores, que acreditaram no nosso propósito, e por esse motivo intensificamos os investimentos em políticas de boas práticas e reconhecimento das nossas equipes. A nota e a classificação no GPTW é a consolidação e a confirmação da efetividade de tudo o que implantamos na cooperativa”, ressaltou o CEO.

A premiação

O Great Place to Work (traduzido como Melhores Lugares para Trabalhar), é um dos certificados mais importantes no que se refere à gestão de pessoas nas empresas. Ele existe desde a década de 80 e é mundialmente reconhecido, tanto por clientes quanto pelos talentos disponíveis no mercado.

Dos anos 80 até hoje, o selo cresceu e ganhou cada vez mais reputação no mercado. Ele indica quais são as melhores empresas, na perspectiva dos colaboradores, para trabalhar.

Para isso, a organização realiza uma pesquisa com os colaboradores, na qual avalia uma série de critérios relacionados ao ambiente de trabalho, clima organizacional e gestão de pessoas.

A premiação ‘Instituições Financeiras’ do ranking elaborado pela consultoria global Great Place to Work, foi estruturada em cinco categorias listadas como banco, cooperativa de crédito, financeiras, seguradoras e serviços financeiros. A análise envolve duas etapas, sendo a primeira quantitativa, que envolve entrevistas com os colaboradores e representa 75% da pontuação. Caso a empresa se enquadre nos padrões estipulados na fase anterior, ela passa pela segunda avaliação, que engloba as práticas culturais, que compreende os 25% da nota final.

Segundo Vieira Junior, head de Recursos Humanos, a classificação representa a efetividade das iniciativas implementadas na cooperativa.

“Sem dúvida alguma, a colocação demonstra o investimento que há e o que ele tem feito nas pessoas. Tudo isso se reverte em resultados, que não param de crescer nos últimos anos. Além disso, decidimos investir forte na liderança, desenvolvendo um modelo de liderança humano, em que as pessoas são boas como pessoas e não apenas como líder, pois, acreditamos que não existe um bom líder que não seja um bom ser humano. Por isso, trouxemos a psicanálise para dentro da cooperativa para trabalharmos os traumas e bloqueios de cada indivíduo. O resultado foi uma cooperativa com mais saúde mental e líderes que se preocupam mais uns com os outros. As pessoas sabem reconhecer isso”, frisou o head.

A Cocre faz investimentos significativos em seus colaboradores e acredita que quando as pessoas são valorizadas e respeitadas, se tornam não apenas colaboradores dedicados, mas também embaixadores entusiasmados.

Reforçando esse compromisso, recentemente a Cocre lançou o programa SERH 2.0 no qual traz especialistas no tema para formar seus líderes em psicanálise, sendo a pioneira com essa iniciativa.