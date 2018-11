Cidades vacinam 137% a mais contra febre amarela

O surto de febre amarela registrado entre o final de 2017 passado e o início deste ano levou mais pessoas da região aos postos de vacinação. Entre janeiro e outubro, 50,6 mil moradores de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste foram imunizadas. O número é 137% maior do que no mesmo período do ano passado. A doença tem alta taxa de letalidade (em torno de 40%), mas apenas uma dose da vacina é suficiente para a proteção por toda a vida.

Em Americana, onde a cobertura teve o menor crescimento (95%), a Secretaria de Saúde anunciou em março que vacinaria “toda a população”. A vacina foi disponibilizada, inicialmente, em oito unidades. Meses depois o atendimento foi restringido para evitar o “desperdício”, já que cada frasco com dez doses deve ser utilizado em no máximo seis horas depois de aberto. Foto:

O mesmo aconteceu em Santa Bárbara. No auge da procura pelas doses, a cidade chegou a oferecer a vacinação em 11 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), número que foi reduzido para cinco na metade do ano.

Neste mês, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a necessidade de vacinação antes do verão, período de maior circulação do vírus da febre amarela. Segundo o órgão, entre 1º de julho e 8 de novembro foram notificados 271 casos suspeitos de febre amarela em humanos, dos quais 150 foram descartados, 120 permanecem em investigação e um foi confirmado. No mesmo período, foram notificadas 1.079 epizootias (morte de primatas não humanos).

No período de monitoramento anterior (de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018), foram confirmados 1.376 casos de febre amarela no país e 483 mortes.

“A necessidade dessa vacinação preventiva é fundamental na febre amarela porque se a maioria da população dessas áreas recomendadas estiver vacinada, quando houver o pico da doença em dezembro a necessidade será apenas de um bloqueio vacinal e não veremos correria e enormes filas em busca da vacina”, explica Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações.