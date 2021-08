Cidades da RPT oferecem 300 vagas para desempregados com bolsa de R$ 535 por mês

As inscrições no programa Bolsa Trabalho estão abertas e podem ser realizadas até a próxima segunda

As cidades que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) estão com inscrições abertas para 300 vagas no programa “Bolsa Trabalho”, do Governo do Estado de São Paulo, que vai oferecer R$ 535 mensais. Os selecionados realizarão atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais.

O programa prevê carga horária de 4 horas diárias, cinco dias por semana, com benefício que poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) das cidades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia tem 60 vagas abertas cada uma. Sumaré tem 80 e o município de Nova Odessa tem 40 vagas abertas para o programa estadual.

O benefício atenderá pessoas em situação de desemprego, desde que não sejam beneficiários de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente. Desta forma, serão aceitas inscrições de pessoas com idade mínima de 18 anos completos até a data de inscrição; residência de no mínimo dois anos no município que integra o programa; renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo), com somente um beneficiário por núcleo familiar.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Os selecionados poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos ou secretariado, e recepção.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o portal do “Bolsa do Povo” e clicar no ícone “Bolsa Trabalho”. As inscrições vão até o dia 30 de agosto. Já a seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.