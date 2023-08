Cidades da região já emitiram 897 carteirinhas de identificação para autistas

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) emitiram 897 carteirinhas de identificação da pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista), desde que a lei federal foi publicada, em janeiro de 2020.

A carteira visa facilitar a identificação dessas pessoas para que elas possam ter rapidez no acesso a serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, entre outros.

Modelo da carteira adotada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

As CIPTEA (Carteiras de Identificação da Pessoa com TEA) são oferecidas em nível municipal e estadual. Ambas têm o mesmo propósito, mas a municipal se adapta aos programas, serviços e necessidades locais, enquanto a estadual tem o diferencial de viabilizar a identificação do autismo na carteira de identificação. O interessado pode ter as duas carteirinhas.

Até o momento, Hortolândia é quem lidera o número de documentos emitidos com 316, seguida por Americana (198), Santa Bárbara d’Oeste (143) e Nova Odessa (32). A Prefeitura de Sumaré não enviou os dados solicitados pelo LIBERAL.

Já no Estado de São Paulo foram 63 carteiras para Hortolândia, 56 em Sumaré, 49 em Americana, 22 em Nova Odessa e 18 em Santa Bárbara.

“Nossa meta é que a informação da emissão gratuita para pessoas com TEA chegue ao conhecimento de todas as pessoas autistas e de seus familiares que vivem nos 645 municípios do Estado de São Paulo”, afirmou Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Já a Prefeitura de Americana destacou as pessoas com a carteira têm direito ao passe livre do transporte municipal e também intermunicipal.

Locais da emissão das carteirinhas

AMERICANA

Interessados devem acessar o site da prefeitura, na aba “protocolo municipal”. Depois é preciso selecionar CIPTEA, preencher os campos e anexar documentos.

SANTA BÁRBARA

A pessoa deve procurar o Setor de Protocolo da prefeitura, de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone 3455-8239 ou no site www.santabarbara.sp.gov.br > Cidadão > Protocolo Abertura > CIPTEA.

NOVA ODESSA

Os responsáveis devem comparecer na Central de Atendimentos no próprio Paço Municipal.

HORTOLÂNDIA

Os munícipes podem solicitar na unidade do Poupatempo, na Rua Argolino de Morães, 415, Vila São Francisco.

ESTADO DE SÃO PAULO

Pode ser solicitado pelo portal Ciptea (ciptea.sp.gov.br). Basta preencher um cadastro e anexar os documentos. A carteirinha ficará disponível para download e impressão.

DOCUMENTOS

Relatório médico com a indicação do código da doença; cópia simples dos documentos pessoais, bem como de seus pais ou responsáveis legais; cópia simples do comprovante de endereço e uma foto 3×4 recente.

Informações enviadas pelas prefeituras municipais e pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Prefeitura de Sumaré não respondeu.