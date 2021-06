Cidades da região informam oito mortes por coronavírus e total vai a 2.748

Duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (16). O total de vítimas da pandemia chega a 2.748. Abaixo, veja as atualizações dos boletins epidemiológicos de cada município.

Americana informou 177 casos positivos e nenhuma morte. Os quatro hospitais da cidade com leitos Covid atingiram nesta quarta novo pico e lotação máxima nas UTIs.

Hortolândia registrou 65 novos casos e nenhum óbito. A cidade contabiliza 16.336 infecções, das quais 15.540 pacientes se recuperaram e 551 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 162 moradores estão internados em leitos Covid.

Nova Odessa registrou 207 casos, elevando o total de infecções a 4.660. Desses, 170 faleceram e 4.088 se recuperaram. Estão internados 54 moradores com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Desses, 14 estão internados na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), seis na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 34 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

A taxa de ocupação das enfermarias públicas de Santa Bárbara d’Oeste saltou de 80% na terça para 90% nesta quarta-feira. Os leitos com respiradores viram a ocupação saltar de 53% para 56%. As UTIs seguem com lotação máxima desde o dia 27 de maio.

A Secretaria de Saúde barbarense informou mais seis mortes, elevando o total de vítimas a 607. Abaixo, os dados dos óbitos informados pela prefeitura nesta quarta-feira:

Mulher, 90 anos, faleceu em 9 de junho;

Mulher, 70 anos, faleceu em 10 de junho;

Homem, 76 anos, faleceu em 10 de junho;

Homem, 46 anos, faleceu em 15 de junho;

Homem, 74 anos, faleceu em 15 de junho;

Homem, 56 anos, faleceu em 16 de junho.

Sumaré registrou mais dois óbitos. As vítimas eram:

Mulher de 45 anos, sem comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 14 de junho;

Mulher de 48 anos, com comorbidades. Estava internada em Campinas no Hospital Ouro Verde e faleceu em 12 de junho.

A cidade contabiliza 23.603 moradores que se infectaram ao longo da pandemia, dos quais 22.404 se recuperaram e 797 faleceram. Ainda estão internadas 85 pessoas que testaram positivo para a doença e 56 que aguardam resultado de exame para Covid-19.