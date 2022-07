Cidades da região aderem ao Programa Reforço de Educação

A partir de agosto, escolas municipais de quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) vão aderir ao Programa Reforço de Educação, do Sesi (Serviço Social da Indústria de São Paulo), um projeto emergencial de educação pós-pandemia, por meio da qualificação gratuita de professores da rede municipal.

Nova Odessa é o único dos cinco municípios da região que não irá aderir ao programa.

“Esse programa vem de um diagnóstico desse período de pandemia, dos jovens que não tiveram acesso ou condições de estudar a distância. São essas parcerias entre o poder público e o privado que acabam trazendo resultado para a cidade” explicou Herman Renato Assumpção, supervisor técnico educacional do Sesi.

Capacitação de professores será oferecida pelo Sesi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com duração de um semestre letivo, o programa consiste na formação de professores da rede municipal para uma atuação personalizada junto aos estudantes, dividido em duas frentes: professores do 1º ao 5º ano, para consolidação da alfabetização; e professores do 6º ao 9º ano, com foco na elevação dos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática.

Ao todo, serão 40h de formação com acompanhamento de resultados, na modalidade remota, direcionado às escolas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia. Além da formação, os professores terão acesso ao material didático, fórum de dúvidas, conferências e certificado ao final do programa.

“A adesão dos municípios demonstra que estamos no caminho certo, ao oferecer uma solução que auxiliará nas dificuldades e desafios que os professores têm que lidar diariamente e que foram ampliados por conta da pandemia”, explica Herman.

Em Americana, o prefeito Chico Sardelli (PV) agradeceu pelo compromisso da entidade em fortalecer a educação pública da cidade. “Fico feliz com essa conquista e com a parceria com o Sesi, este programa será importante para oferecer mais uma opção de qualificação aos professores da rede municipal de ensino, o que fortalece ainda mais a educação”, declarou.