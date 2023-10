Chuvas na região: Sumaré tem resgate de bote; Ribeirão dos Toledos transbordou em Santa Bárbara

Botes foram usados para resgate de famílias em Sumaré - Foto: Eliezer Gomes

O temporal entre a noite deste domingo (8) e a madrugada desta segunda-feira (9) provocou transtornos em cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Além de Americana, que sofreu com alagamentos, também houve ocorrências em Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Em Santa Bárbara, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que houve alagamentos no Jardim Conceição, Jardim Icaraí e Rua Potiguares, no Distrito Industrial. Foram 73 milímetros de chuva registrados durante a noite. O Ribeirão dos Toledos transbordou, mas, na manhã desta segunda, o nível da água já havia baixado.

A prefeitura informou que nenhum imóvel foi atingido. Também houve queda de árvores em bairros diversos. Equipes trabalham na limpeza e remoção de galhos.

Em Nova Odessa, a Rua Olympia Moreira Camonda, no Jardim Flórida, também ficou alagada. Segundo o prestador de serviço Adael Oliveira, no ponto mais crítico, a água estava na altura dos joelhos. Um campo de futebol, próximo a essa rua também ficou tomado pela água. Algumas empresas também paralisaram suas atividades.

Ainda na cidade, o show do cantor Paulo Ricardo, ex-vocalista da banda RPM, foi cancelado devido à chuva, neste domingo. Ele subiria ao palco às 20h. O evento acontece na Praça dos Poderes, em frente ao Paço Municipal. Em razão desse contratempo, o músico concordou em voltar à cidade para se apresentar em outra oportunidade, ainda sem data divulgada.

Ruas do Jardim Flórida, em Nova Odessa, também ficaram debaixo d’água – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em Sumaré, famílias precisaram ser resgatadas de bote na Vila Diva. Houve ainda alagamentos nos bairros Jardim Primavera, São Domingos, Jardim Nova Terra e Três Pontes. As informações são do vereador Willian Souza (PT), que visitou os locais durante a madrugada.

No Jardim Primavera, uma moradora da Rua Luís Furlan, relatou ao LIBERAL que enchentes no local são frequentes – a via fica próxima ao Ribeirão Quilombo.

Para evitar o prejuízo, moradores mantém suportes de madeira nas casas para escorar móveis e evitar perdas.

Nas redes sociais, o prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania) informou que as equipes municipais e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando junto as famílias afetadas pelas cheias dos ribeirões Quilombo e Jacuba.

“Registramos 66 mm de chuvas em apenas uma hora na noite desse domingo. Apesar de todos os trabalhos preventivos que realizamos durante todo o ano na nossa cidade, o grande volume de água, em um curto espaço de tempo, infelizmente causou grandes transtornos para a população das áreas ribeirinhas”, postou Luiz Dalben.

A prefeitura informa que população pode ajudar com a doação de alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, móveis e utensílios domésticos. Os itens podem ser entregues no Fundo Social (Rua Dom Barreto, 1.377, Centro) ou, caso não seja possível, as pessoas podem ligar no telefone (19) 3883-5282 para que as equipes da cidade agendem a retirada.

Em Hortolândia, a prefeitura informou que a cidade está em estado de atenção.

“O volume acumulado nas últimas 72 horas chega a 124,5 milímetros, dos quais 77 milímetros foram registrados no período de 24 horas”, informou o governo.

Boletim divulgado pela Defesa Civil do município, na manhã desta segunda-feira, apontou que houve, até o momento, três casas alagadas, sete árvores caídas e pontos de alagamento em diversas vias. Não há vítimas nem pessoas desalojadas na cidade, por causa do temporal.