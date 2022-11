Chuva invade casas, causa estragos e deixa moradores no prejuízo na região

Moradores da Rua Santo Onofre perderam móveis – Foto: Marina Zanaki / Liberal

As fortes chuvas do final de semana inundaram casas, deixaram moradores no prejuízo e deixaram estragos na região. Além dos alagamentos registrados no sábado (19) em Americana, a chuva no final da tarde deste domingo (20) veio acompanhada de ventos fortes e granizo tanto em Americana como em Santa Bárbara d’Oeste.

Casas na Rua Santo Onofre, no bairro São Manoel, em Americana, foram invadidas pela água na noite de sábado. A prefeitura ainda está fazendo o levantamento oficial, mas a estimativa inicial é que 20 famílias tenham sido atingidas.

A ajudante de confeitaria Jaline dos Santos Teixeira, de 26 anos, viveu momentos de desespero. Ela ainda estava no trabalho quando recebeu uma ligação da mãe, que é sua vizinha e estava cuidando de seus dois filhos. Foi necessária a ajuda de parentes para tirar as crianças de 7 meses e 4 anos, respectivamente, da residência da avó.

Jaline perdeu o guarda-roupa que ainda estava pagando – Foto: Marina Zanaki / Liberal

“Quando cheguei na minha casa, estava cheio de água, as coisas todas boiando. Perdemos tudo, joguei tudo fora: roupa de neném, cômoda, o guarda-roupa que eu ainda estava pagando”, lamentou Jaline.

O tecelão Nelio Ilionord, de 35 anos, está dormindo com a esposa em cima de roupas, pois eles perderam a cama e o colchão. Na casa do casal haitiano, alimentos como arroz, feijão, macarrão e café estavam expostos ao sol para secar, numa tentativa de reaproveitá-los.

“Se comprar guarda-roupa, cama, vem a chuva e dá o mesmo problema, perdemos tudo de novo?”, desabafou o morador, que enfrenta o alagamento pela segunda vez na casa do São Manoel.

Nelio está dormindo com a esposa em cima de roupas – Foto: Marina Zanaki / Liberal

Quem também já passou duas vezes por isso é a doméstica Givanilda Almeida Santos, de 42 anos, que há quatro anos mora na Rua Santo Onofre. Ela disse que, na noite de sábado, um caminhão de serviço público recolheu apenas o lixo, deixando os entulhos na rua, que permaneciam até a tarde deste domingo.

“É muito constrangedor. Não ganhamos bem, como vamos comprar de novo móveis, colchões? Ontem [sábado] entraram três ratos no meu quarto, é esgoto que vem, temos crianças, é perigoso pegar alguma infecção. A prefeitura deveria tomar posição, disseram que consertaram, mas alagou mais do que da outra vez. Ninguém apareceu para saber da situação”, reclamou a doméstica.

Givanilda disse que três ratos entraram em seu quarto – Foto: Marina Zanaki / Liberal

O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) esteve na Rua Santo Onofre no final da tarde de domingo, e, segundo a assessoria da prefeitura, um caminhão iria retirar os entulhos ainda neste domingo. Além disso, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também foram ao local prestar apoio às famílias.

Vice-prefeito esteve na Rua Santo Onofre neste domingo – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Doações de roupas, alimentos e móveis podem ser encaminhados ao Fundo Social, através do telefone (19) 3405-4772, ou diretamente com as famílias, por meio dos contatos (19) 99237-6654, (19) 99454-4110 e (11) 99343-1890.

Resgate

Na tarde de sábado, a Polícia Militar resgatou da enxurrada um homem que estava se segurando em uma placa de sinalização na Avenida da Saúde. Segundo os militares, ele estava implorando por ajuda e contou que a forte enxurrada já tinha levado sua moto.

Um militar conseguiu uma corda com moradores e, com a ajuda de um haitiano que estava no local, a vítima foi socorrida e a moto também foi recuperada.

Segundo a Defesa Civil de Americana, o muro de uma casa no Jardim Boer caiu no sábado e a água invadiu a residência. Coordenador do órgão, João Mileta disse que não houve vítimas e que a família ficou abrigada na casa de parentes. Também apontou que na segunda-feira será feito um laudo das condições do imóvel.

“A chuva foi muito forte em alguns pontos, em outros menos. Chegou a chover mais de 30 milímetros em alguns locais, em outros 15 milímetros, mas foi uma chuva realmente forte”, afirmou Mileta.

As Defesas Civis de Sumaré, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste informaram que não registraram ocorrências no sábado. Nova Odessa disse que houve apenas transtornos leves, como galhos caídos e pontos de alagamentos rápidos, mas nenhum problema envolvendo o Ribeirão Quilombo.

Árvore caiu em cima de carro no Parque Gramado, em Americana – Foto: Divulgação

Neste domingo, a chuva voltou a cair com força, com direito a ventania e granizos. O LIBERAL recebeu relatos de temporal em bairros como Dona Regina e Cidade Nova, em Santa Bárbara, e Vila Dainese e Parque Gramado, em Americana. No Parque Gramado, uma árvore caiu em cima de um carro.