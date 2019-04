Chuva chega ao triplo do volume projetado para S. Bárbara

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O volume de chuvas acumulado no final de semana já é o triplo do esperado para abril, segundo informações de Paulo Barros, agente da Defesa Civil em Santa Bárbara d´Oeste. O Ribeirão dos Toledos chegou ao limite e extravasou na altura do Jardim Conceição, mas não chegou a causar estragos ou fazer vítimas.

As medições quanto ao volume de chuva são feitas em períodos de 24 horas. Entre as 7 horas de sábado e 7 horas de domingo, choveu 49,7 milímetros. Entre domingo e ontem – no mesmo horário – o acumulado chegou a 49,9 milímetros. No total, foram quase 100 milímetros de chuva. Segundo Barros, o volume máximo esperado para abril eram 30 milímetros.

No Jardim Conceição, a água do Ribeirão dos Toledos invadiu a Rua Nazareno Voltaine chegando próximo à calçada, mas não entrou em nenhum imóvel. Nos demais bairros ao longo do rio, não houve pontos de alagamento.

Hoje, ainda haverá nebulosidade e podem ocorrer pancadas localizadas de chuva, mas a partir de amanhã o tempo volta a ficar firme, segundo dados do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade de Campinas).

Enquanto o tempo não firma, os rios que cortam a região continuam sendo monitorados. Em Nova Odessa, a Defesa Civil chegou a emitir alerta após o rio subir 1,80 m após as chuvas do sábado à noite. Em boletim divulgado ontem de manhã, as águas haviam abaixado, mas o rio continuava 50 centímetros acima do normal.

De acordo com o pluviômetro instalado na Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), entre a tarde de sexta e a manhã desta segunda, choveu 110 milímetros na cidade, o equivalente a 110 litros de chuva por metro quadrado.

Em Americana, de sábado até ontem choveu 74,4 milímetros. A Defesa Civil informa que o Quilombo não transbordou em nenhum ponto. Em nota, informou que ele continua sendo monitorado por meio de ronda com apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).