Chuva ameniza calorão em Americana e região; veja como fica o tempo - O Liberal

A Rua Anhanguera, em Americana, após chuva na manhã desta segunda-feira - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A previsão de que haveria chuva no início desta semana, em Americana e região, se concretizou. Apesar de fraca, a chuva, a partir da noite deste domingo (15), amenizou o calor e o tempo seco dos últimos dias. A expectativa, porém, é de que os termômetros voltem a ficar acima dos 30°C a partir de quinta-feira (19).

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a previsão é de que as temperaturas na região de Campinas não passem de 24°C nesta segunda-feira.

A partir da noite, de acordo com o centro, “os ventos ganham intensidade moderada a forte, favorecendo a entrada de um ar com maior teor de umidade e com temperaturas mais amenas – o que deverá persistir até o amanhecer da quarta-feira, podendo proporcionar a sensação de frio em algumas pessoas no período da noite e início da manhã”.

A previsão para a terça-feira é de nebulosidade variando entre predomínio de sol e céu parcialmente nublado. Os ventos sopram com intensidade moderada a forte ao longo do dia (velocidades em torno de 25 a 35 km/h), com rajadas ocasionais da ordem de 50 km/h.

Já nesta terça, a máxima volta a subir para 27°C, com o céu entre predomínio de sol e parcialmente nublado. Também há chances de ventos com intensidade moderada a forte ao longo do dia (25 a 35 km/h).

Na quarta, a previsão indica máxima de 28°C e possibilidade de pancadas de chuva. Nos dois dias, porém, as mínimas devem ficar na casa dos 15°C.

De acordo com o Cepagri, a passagem de uma frente fria e o aprofundamento de uma área de baixa pressão vêm favorecendo, desde domingo, a entrada de umidade sobre o Estado de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento de nuvens e pela ocorrência de chuvas.

Previsão estendida do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indica que o final da semana, porém, deve ter a volta do calor. Na quinta-feira (19), as temperaturas podem variar entre 16° e 33°C. Na sexta (20), de 18° a 35°C.