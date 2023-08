Chico e Piovezan vão se reunir para definir responsabilidades na ‘divisa’

Os prefeitos Chico Sardelli (PV), de Americana, e Rafael Piovezan (MDB), de Santa Bárbara d’Oeste, vão se reunir para definir quais são as responsabilidades de cada um na chamada “divisa” entre os dois municípios.

A informação foi divulgada por Chico na sexta-feira (25), durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). A ideia é trazer uma solução para o problema de falta de manutenção no asfalto dessas regiões, onde há um “jogo de empurra” entre as prefeituras, conforme o LIBERAL noticiou em junho.

Chico Sardelli no estúdio da Rádio Clube, nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Teremos uma agenda em comum entre as prefeituras de Santa Bárbara e de Americana para tratarmos de pontos importantes na ‘divisa’ que nós temos, para saber de quem é, efetivamente, a responsabilidade pela manutenção do asfalto dessas áreas”, disse.

Duas reuniões estão previstas, de acordo com Chico: a primeira em Americana e a segunda em Santa Bárbara. Ele apontou que os encontros devem contar, ainda, com a participação dos respectivos secretários de Planejamento – Diego Guidolin, de Americana, e José Carlos Nadilichi, de Santa Bárbara.

“Que a gente possa dar um ‘start’, começando a resolver essas coisas pequenas que sempre foram deixadas de lado”, comentou.

A articulação tem sido conduzida pelo vereador americanense Lucas Leoncine (PSDB), que também estará presente. Ele afirmou que já existe uma reunião pré-agendada para 3 de setembro, em Americana.

“Como eu sou dessa região aqui da ‘divisa’, para mim é comum a reclamação. É uma região que a gente chama de ‘nem nem’: nem Americana, nem Santa Bárbara. E aí fica sempre uma disputa, um empurrando para o outro os problemas da cidade”, comentou Leoncine, que é da região do Jardim Ipiranga e Jardim Brasília.

Na Vila Dainese, a Rua Francisco Corat tem buracos preenchidos com pedras – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Uma possível solução, segundo ele, seria dividir entre as prefeituras as ruas que ficam no limite. “Levanta-se a quantidade de ruas. Se tiver dez ruas na divisa, divide cinco para cada uma. Cada uma faz um documento, acerta um compromisso de manter aquelas ruas, e acaba esse negócio de uma empurrar para a outra e ninguém fazer nada.”

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Santa Bárbara comunicou que “será estabelecida uma agenda entre as duas administrações para discutir e traçar um plano de ações que contemplem os moradores dos dois municípios”.

Ruas prejudicadas

De acordo com Leoncine, a ideia da reunião surgiu após reportagem publicada em junho pelo LIBERAL, que mostrou esse impasse e trouxe três exemplos de ruas prejudicadas: Francisco Corat, na Vila Dainese; Domingos Justo, na Vila Omar; e Ângela Carolina Campari Pace, no Jardim Brasília.

“No Jardim Brasília, foram recapeadas 11 ruas, e a rua que faz a ‘divisa’ com Santa Bárbara [a Ângela Carolina Campari Pace] não foi feita. No bairro inteiro, ficou só uma rua, justamente porque ela é da ‘divisa’” declarou o vereador.