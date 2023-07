Cerca de 50 mil idosos podem ter acesso a passagem de ônibus gratuita na RPT

Na região, ao menos 50 mil idosos na faixa entre 60 e 64 anos têm direito ao cartão BUS+ Sênior - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação

O Consórcio BUS+, que atende a malha de linhas metropolitanas, estima que pelo menos 50 mil idosos na faixa entre 60 e 64 anos da RPT (Região do Polo Têxtil) têm direito ao cartão BUS+ Sênior, que permite até seis viagens diárias.

O consultor de transporte José Vladeir Truzzi explica que postos fixos foram colocados nos terminais de ônibus em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, em horário comercial. No entanto, a proposta é expandir para locais itinerantes em horários alternativos.

“Percebemos que várias pessoas que poderiam ser beneficiadas não conseguem se cadastrar, pois trabalham em horário comercial, por isso estamos adotando outras opções”, disse Truzzi, no Programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (580 AM), na última quinta-feira.

O primeiro posto itinerante começou a funcionar no último dia 11, na “Casa de Maria”, espaço ligado à Igreja Católica na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste, na Rua Mococa, no Planalto do Sol.

“A ideia surgiu do próprio padre Agnaldo de Jesus e Maria, que passou a falar do cartão durante as missas. Decidimos, então, montar um ponto naquele local e conseguimos cerca de 200 adesões somente naquela região”, explica.

De acordo com o consórcio, para se cadastrar é preciso ter mais de 60 anos e comparecer ao posto itinerante portando os originais da carteira de identidade e do CPF, além de um comprovante recente de endereço.

Com o Cartão BUS+ Sênior, os usuários de ônibus entre 60 e 64 anos podem andar gratuitamente nas linhas metropolitanas nos 21 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas)

De acordo com a legislação federal, o idoso com 65 anos ou mais tem o acesso gratuito ao apresentar o documento de identidade ao motorista. No entanto, o benefício foi estendido para quem tem entre 60 e 64 anos, por meio do uso do cartão específico, assegurado pelo Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 67.455.

O uso do cartão BUS+ Sênior também é indicado para quem tem mais de 65 anos, por uma questão de segurança para o próprio idoso, já que muitos têm problema de mobilidade reduzida.

Os portadores de cartão podem embarcar pela porta da frente, aos olhos do motorista e, assim, minimizar problemas como quedas acidentais nas escadas.

O cartão não tem custo. Mais informações podem ser conseguidas pelo site www.busmais.com.br/sobre/atendimento/.