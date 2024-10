Cepagri quer utilizar novo radar para emitir alertas para as defesas civis locais

Radar foi instalado na sede do Cepagri na última semana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) quer utilizar a operação de um novo radar, instalado nesta semana em sua sede no campus da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), para emitir alertas para as defesas civis locais.

O objetivo será avisar as corporações sobre condições metereológicas, como tempestades e rajadas de vento.

O equipamento foi adquirido pela Unicamp em parceria com a Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), órgão vinculado ao Governo do Estado de São Paulo, e com a participação da Defesa Civil do Estado.

O custo total foi de R$ 4,4 milhões, sendo R$ 3 milhões do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) e R$ 1,4 milhão da universidade.

Nesta quinta-feira (17), o LIBERAL acompanhou etapas de testagem e configuração da tecnologia, que pesa cerca de 3 toneladas, tem 4 metros de diâmetro e foi instalada uma em torre de 10 metros de altura. Segundo o Cepagri, a expectativa é que o radar funcione a partir de dezembro de 2024, de forma experimental por um ano.

Por meio dele, será possível fazer um diagnóstico das condições do tempo e prever situações de curto prazo, ou seja, até duas horas antes. Os dados, porém, vão além de uma simples previsão.

O dispositivo possui tecnologia de dupla polarização e emite ondas eletromagnéticas para a atmosfera, que retornam, em computadores, a quantidade de gotículas ou gotas (chamadas de hidrometeoros) em uma nuvem.

Isso significa que o centro de pesquisas conseguirá informar com melhor exatidão, por exemplo, quando e onde uma tempestade irá acontecer e com qual volume.

“O propósito do radar é detectar nuvens que tenham gotículas ou gotas de tamanho mínimo. Se tiver neve ou granizo, também será detectado. Ele permite a gente conhecer mais da estrutura das tempestades e dos impactos que elas podem ocasionar. É um monitoramento do tempo”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“É equivalente a um diagnóstico com imagem de um pronto-socorro. Lá você tem equipamentos que permitem olhar a fundo o que está acontecendo com uma pessoa, a anatomia das pessoas. Esse radar permite a gente ver a anatomia das tempestades”, completou.

Ao LIBERAL, Bruno contou que a aquisição do equipamento se tornou uma necessidade após uma forte chuva ocorrida em 2016, quando o Cepagri contava com um radar experimental. A atuação naquela oportunidade abriu os olhos da Agemcamp e da Unicamp para importância de um dispositivo do tipo.

Com o novo equipamento, que poderá detectar eventos climáticos em um raio de até 100 km – o que engloba toda a Região do Polo Têxtil, composta por Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia —, a intenção é integrar um centro de monitoramento com as defesas civis locais.

O período experimental de um ano servirá não só para atestar a eficiência do aparelho, mas também para criar protocolos de divulgação dos dados e formas de aproximação com as corporações.

“O objetivo é emitir alertas sobre condições metereológicas para as defesas civis e elas poderem fazer a prevenção ou a orientação”, apontou Bruno.

“Conheço algumas pessoas que já foram para os Estados Unidos e elas me dizem que lá a previsão é mais precisa do que no Brasil, porque no celular chegou um SMS falando que ia chover em 20 minutos e choveu. Isso não é previsão do tempo. Eles têm uma rede de radares muito bem organizada e em operação. É o que queremos fazer aqui”, exemplificou.

Ainda conforme o meteorologista, também será estudada uma forma de divulgar essas informações ao público. Entretanto, ele destacou a necessidade de ações educativas junto à população para que ela possa entender e saber como agir diante desses dados.