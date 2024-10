Cepagri prevê chuvas a partir desta sexta na região, com ventos fortes e raios

Instabilidades deverão ser motivadas pela passagem de uma frente fria no litoral do Estado de São Paulo; Defesa Civil emite aviso meteorológico

Tempo em Americana vai ficar fechado e com chuvas nesse final de semana - Foto: Arquivo/Liberal

A passagem de uma frente fria no litoral do Estado de São Paulo deverá ocasionar, a partir desta sexta-feira (18), chuvas acompanhadas de ventos fortes e raios em Americana e região.

A previsão foi divulgada nesta quinta (17) pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A projeção vai ao encontro de um aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil do Estado. Segundo o órgão, “os índices previstos são de 200 milímetros” para os locais atingidos, entre eles a região de Campinas.

De acordo com o centro de pesquisas, a sexta começará ensolarada, mas ao longo do dia as nuvens deverão aparecer, aumentando as chances de precipitação.

No fim da tarde, ainda que de forma isolada, são esperados temporais acompanhados de rajadas de ventos e raios.

“Essas instabilidades acontecerão por conta de uma frente fria, que virá do Oceano Atlântico. Embora não afete a região quanto às temperaturas, ela irá formar um canal de umidade no Estado de São Paulo e isso possibilitará a formação das nuvens e a ocorrência de chuvas”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

No sábado (19), a previsão é de dia nublado e chuvas recorrentes e generalizadas. Alguns períodos de chuvas mais fortes, principalmente à tarde, poderão ocasionar transtornos como alagamentos.

Por sua vez, no domingo (20), as instabilidades perderão força, embora ainda tenha possibilidade de precipitações.

O motivo é que as nuvens carregadas deverão se dispersar para a região sul de Minas Gerais. Na segunda (21), a expectativa é de tempo firme e calor.

