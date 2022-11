Censo passa de 50% na região, mas tem dificuldades nos condomínios

Hortolândia é a cidade com recenseamento mais avançado no polo têxtil

A RPT (Região do Polo Têxtil) ultrapassou os 50% de entrevistados no Censo Demográfico de 2022, três meses após o início da coleta de dados. As informações foram disponibilizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pela realização da pesquisa.

Em Americana, até a sexta-feira, 52,9% da população tinha sido entrevistada, porcentagem inferior a Santa Bárbara d’Oeste, com 55,5%. Nova Odessa colheu os dados de 55,8% dos setores censitários. A cidade mais avançada da região é Hortolândia com 70,5%.

Nestes municípios, a maior dificuldade até o momento tem sido os condomínios. “O apoio de síndicos e administradores de condomínios é limitado, inclusive fora do período comercial. São poucos que facilitam a coleta do Censo”, relatou Elioenai Neves, coordenador da região que compreende Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Recenseadoras do IBGE tentam mapear a população local – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Ainda temos outras dificuldades como a conscientização da população na importância e obrigatoriedade de responder ao Censo e também o contato presencial com os moradores que não atendem a porta ou o interfone”, completou.

O cidadão que não responder ao Censo pode ser multado em até dez salários mínimos. O recenseador visita até cinco vezes o mesmo endereço. Depois um supervisor vai ao local para fazer a confirmação e se for comprovado que o atendimento é rejeitado, a multa pode ser aplicada.

Maus-tratos, hostilidades e ameaças também podem acarretar em multas ou até mesmo crime. “Isso tem melhorado. As campanhas de conscientização em massa estão ajudando, além da parceria entre instituições como prefeituras, diretoria de ensino, entidades assistenciais e religiosas”, disse Elioenai.

O único município da RPT que ainda não atingiu os 50% de entrevistados e, portanto, figura como o de pior porcentagem da região é Sumaré, com 47,9%. Além da recusa de moradores de condomínios, isso pode ser explicado pela quantidade reduzida de recenseadores em algumas regiões.

“Algumas áreas têm poucos recenseadores, poucas pessoas se inscreveram nos editais. Por exemplo, a Área Cura e outros bairros próximos. Como são poucos recenseadores para o tamanho da população da região, a coleta acaba ficando mais lenta”, explicou o coordenador do Censo em Sumaré e Hortolândia, Alan Henrique de Souza.

VAGAS DISPONÍVEIS. Ainda há vagas disponíveis para recenseadores na região. São, no mínimo, 25 horas de trabalho semanais e remuneradas de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas.

Mais informações podem ser obtidas no site www.ibge.gov.br – no menu, ir em “Acesso à Informação”, depois “Institucional” e “Trabalhe Conosco”. Também é possível ligar no 0800 721 8181.