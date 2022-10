Censo é prorrogado até dezembro por dificuldade na coleta

O Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que seria realizado até 31 de outubro, foi prorrogado até o início de dezembro no País. De acordo com o órgão, a decisão foi tomada após os recenseadores apresentarem dificuldades na abordagem dos moradores para a coleta dos dados.

Entre os desafios encontrados pelos profissionais, que trabalham de casa em casa, estão a desconfiança e até ameaças de moradores.

“Como eu sempre falo, esta é a oportunidade de o cidadão ter voz, do poder público ir até ele e entender a realidade, as necessidades da população, direitos, as taxas de mortalidade e a existência [ou não] de saneamento básico”, relatou o coordenador de área do IBGE, Elioenai Wilcesky Tosini Neves, responsável pelo trabalho nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

A Prefeitura de Americana ressalta que todas as informações são sigilosas e possuem apenas objetivos estatísticos. Além disso, completa ser normal que as visitas ocorram à noite ou até nos finais de semana, pois os recenseadores buscam os melhores momentos para encontrar o morador em casa.

A cidade com maior número de entrevistados da região até esta quinta é Hortolândia. Os 74 recenseadores do município já completaram a pesquisa com 44,1% da população. Em Nova Odessa, 50 recenseadores completaram o questionário com 32,1% da população.

Já em Sumaré, 29,8% dos munícipes foram entrevistados. Em Americana, o número é parecido: 29,4%. Santa Bárbara d’Oeste registra 26,9%.

Neves ressalta que cada recenseador está uniformizado, com um crachá, matrícula e QR Code que pode ser escaneado com o celular para confirmar a identidade do profissional.