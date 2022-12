Censo avança nas cidades da região, mas deve ser estendido até o ano que vem

A coleta de dados do Censo 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), está em sua fase final de apuração. Nas cidades com menos de 170 mil habitantes, como Nova Odessa, o recenseamento termina na próxima terça-feira. No entanto, nos outros municípios, a pesquisa deve continuar até o início do ano que vem, já que alguns deles não atingiram 70% de cobertura, justamente por conta do foco nas cidades menores.

“O IBGE agora está com uma estratégia de avançar em municípios menores, porque isso gera um impacto significativo no Fundo de Participação dos Municípios, que dá acesso aos recursos federais”, explicou Elioenai Neves, coordenador da região que compreende Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Alguns municípios não atingiram 70% de cobertura – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A informação foi confirmada por Wagner Silveira, coordenador de divulgação do IBGE no Estado de São Paulo. Segundo ele, “o instituto precisa enviar, até 26 de dezembro, os dados das cidades menores para o TCU (Tribunal de Contas da União), a fim de definir as verbas destinadas por meio do Fundo de Participação”.

Com isso, Americana e Sumaré estão atrasadas, com 67,1% e 68,1% de cobertura, respectivamente. Em comparação com o início de novembro, quando o LIBERAL verificou pela última vez as informações, Sumaré avançou 20,2%.

Este é o segundo maior crescimento da RPT (Região do Polo Têxtil), atrás apenas de Nova Odessa, que saltou de 55,8% para 76,3%, ou seja, uma variação de 20,5%. Os dados foram consultados nesta quinta.

“Em Sumaré, além de termos aumentado um pouco o efetivo de recenseadores, também aproveitamos recenseadores de outros municípios que estão mais avançados”, conta o coordenador do Censo em Sumaré e Hortolândia, Alan Henrique de Souza.

Hortolândia é a cidade com recenseamento mais adiantado, com 77,3%. Já Santa Bárbara d’Oeste tem 70,9%. Ainda assim, o andamento da coleta está abaixo das últimas edições do Censo, quando atingiram de 90% a 95%.

De acordo com Elioenai, o trabalho esbarra nas dificuldades em condomínios. “A gente tem que tentar encontrar uma melhor solução, porque as pessoas têm o direito à propriedade privada, mas também há o interesse público coletivo”, destacou.

Os coordenadores do Censo na região ressaltam que as pessoas podem agendar o recenseamento (veja a lista abaixo).

Quem não responder ao questionário pode ser multado em até dez salários mínimos. O recenseador visita até cinco vezes o endereço. Depois, um supervisor vai ao local para confirmação e, se for comprovado que o atendimento é rejeitado, a multa pode ser aplicada.

POSTOS DE COLETA NA REGIÃO

Cidadão pode agendar o recenseamento, a fim de evitar desencontros com os profissionais do IBGE.

Americana

(19) 98422-6978 Posto E.E. Maria José de Mattos Gobbo

(19) 98351-8458 Posto E.E. João XXIII

(19) 98452-0207 Posto FAM (Faculdade de Americana – Bloco 1)

(19) 3461-0724 e (19) 3407-5366 Agência do IBGE (Av. Armando Salles de Oliveira, 1556, Jd. Ipiranga, Americana-SP)

Santa Bárbara

(19) 98325-3297 Promoção Social (antigo CEC EJA em frente ao Parque Araçariguama)

(19) 98317-5837 EMEFEI Antônia Fagnoli Furlan – bairro 31 de Março

(19) 98325-5021 Desenvolve Santa Bárbara – Vic Center

Nova Odessa

(19) 98325-1472 Rodoviária de Nova Odessa (em frente ao Procon)

Sumaré

(19) 98261-0463 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

(19) 98433-0106 Unidade do SESI de Nova Veneza

(19) 98325-0278 Instituto Ágape (Rua Rita de Oliveira, 100)

(19) 99832-5443 Rodrigo Ramos Ayala, 25, Área Cura

(19) 3873-4445 e (19) 3828-3153 Agência do IBGE (Rua José Maria Miranda, 975 – Sala 02)

Hortolândia

O atendimento por telefone do município está centralizado no (19) 98261-0568.

Pontos físicos: