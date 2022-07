Censo: 868 agentes iniciam em agosto trabalho de visitas domiciliares na RPT

Agentes usarão bonés e terão coletes azuis; dados são utilizados nas destinações de verbas públicas - Foto: Agência IBGE - Divulgação

A partir de 1º de agosto, 868 agentes iniciarão as visitas domiciliares na RPT (Região do Polo Têxtil) para o Censo 2022. Somente em Americana, 218 agentes contratados e treinados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizarão a cobertura nas regiões da cidade. Em Sumaré serão 242, Hortolândia 187, Nova Odessa 53 e em Santa Bárbara d’Oeste 168.

Segundo o IBGE, os recenseadores começarão a ser chamados a partir da próxima semana, para checagem da identificação de análise e eventual impedimento e, após aprovados, iniciarão os treinamentos.

Todos usarão boné e terão coletes azuis. Também usarão crachá contendo foto, número de matrícula e identidade, inclusive com QR Code, que pode ser confirmado por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181.

Para registro das informações, os recenseadores utilizarão o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta), semelhante a um smartphone, na cor azul.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que ofereceu três espaços em prédios públicos para facilitar o trabalho de cobertura do território barbarense.

Hoje, 22 colaboradores do IBGE já trabalham na cidade, realizando o planejamento de rota dos recenseadores e validação do cadastro de imóveis.

A coleta do próximo Censo Demográfico, de acordo com o IBGE, será realizada até outubro deste ano. Serão analisados cerca de 78 milhões de domicílios particulares permanentes do País.

O questionário da amostra será aplicado em aproximadamente 11% desse contingente, ou seja, cerca de 8,5 milhões de domicílios. Para informações mais detalhadas, é preciso consultar o endereço: censo2022.ibge.gov.br

PROTOCOLOS. Para garantir a segurança dos recenseadores e moradores, as equipes do IBGE seguirão protocolos sanitários de segurança contra a Covid-19, como uso de máscara, higienização das mãos e uso de álcool em gel, além do distanciamento social.

Os entrevistados responderão perguntas relacionadas à quantidade de pessoas que moram na casa, informações sobre trabalho, fontes de rendas, crianças nas escolas, entre outros assuntos. Posteriormente, os dados serão utilizados nas destinações de verbas públicas.