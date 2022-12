Censo 2022: prévia coloca Santa Bárbara longe dos 200 mil habitantes

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste tem 183.447 habitantes de acordo com a prévia divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do Censo 2022. Se o resultado se confirmar na divulgação consolidada, que deve sair entre janeiro e fevereiro do ano que vem, a polêmica acerca do município ter atingido a população de 200 mil pessoas continuará. Os dados da região e do Brasil puderam ser divulgados por conta do avanço do recenseamento.

A meta populacional é tida como uma obrigação em Santa Bárbara. O LIBERAL publicou em agosto uma matéria na qual o prefeito Rafael Piovezan (MDB) usou o cálculo, que considera o número médio de moradores por ligação de água, para justificar que a cidade já tinha mais de 200 mil habitantes.

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) chegou a convidar o coordenador do IBGE responsável pelo Censo na região, Elioenai Wilcesky Tosini Neves, para explicar, na tribuna da câmara, como os dados são coletados no município.

Em conversa com a reportagem nesta quarta-feira o parlamentar disse que irá apelar para o MP (Ministério Público) caso a cidade não atinja a expectativa na pesquisa consolidada.

Meta populacional é tida como uma obrigação em Santa Bárbara – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“É estranho, é lamentável, me deixa desanimado. Não consigo acreditar que Santa Bárbara não tem 200 mil habitantes. É só andar pela cidade, o crescimento de loteamentos e o crescimento vertical. Será que não fizeram filhos nos últimos 12 anos? Dá a impressão que estão fazendo alguma coisa para boicotar a cidade”, desabafou.

A prévia mostra que Santa Bárbara terá o menor crescimento populacional da RPT (Região do Polo Têxtil) em relação ao Censo realizado em 2010. De acordo com os dados, a cidade ganhou 3.438 novos habitantes nos últimos 12 anos.

Nova Odessa, por exemplo, saltou de 51.242 para 61.935, ou seja, pouco mais de 10 mil pessoas e 21% de crescimento. Americana, que é a segunda em menor evolução, com 16%, subiu de 210.638 para 243.674, aproximadamente 33 mil habitantes.

Um detalhe é que a estimativa do IBGE para Santa Bárbara apontava 195.278 pessoas em 2021. Na prévia, o município “encolheu” cerca de 6%, ou quase 12 mil habitantes. Não é incomum a estimativa do ano anterior ao Censo ser maior. Em 2010, três das cinco cidades da RPT “encolheram” em relação a 2009.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que aguardará os dados oficiais finais do Censo para se pronunciar.

Santa Bárbara é o município com recenseamento mais avançado: 87,3%. Na sequência vem Sumaré, com 83,9% e Nova Odessa, com 83,3%. Hortolândia estacionou nos 76,5% – a porcentagem é menor que a consultada pelo LIBERAL no início deste mês, que era de 77,3%. Por sua vez, Americana é a cidade com a coleta de dados mais atrasada, com 75,7%.

Os dados computados no recenseamento foram utilizados na prévia divulgada nesta quarta. Quanto mais próximo dos 100%, mais preciso é o apontamento feito pelos resultados preliminares. A prévia calcula a população total por meio da soma da população observada nos setores considerados como coletados, com a população estimada dos setores não totalmente coletados.

A estimativa dos locais não totalmente recenseados é feita com base no número de domicílios particulares permanentes ocupados, número de domicílios particulares improvisados ocupados, número de questionários em domicílios coletivos e na média de moradores para cada um deles.

BRASIL. Ainda de acordo com as informações divulgadas pela prévia, o Brasil chegou a um total de 207.750.291 habitantes neste ano. O crescimento do País foi de aproximadamente 17 milhões de pessoas, ou 8,9%.

Hortolândia se torna a 2ª mais populosa da região

A cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) que apresentou o maior crescimento em relação ao Censo de 2010 foi Hortolândia, com 28%. O aumento populacional fez com que o município ultrapassasse Americana: são 246 mil pessoas contra 243 mil.

Sumaré possui o maior número de moradores da RPT: 294 mil. Por sua vez, Nova Odessa é a menor cidade, com 61 mil, embora tenha apresentado um crescimento de 21%, ou seja, cerca de 10 mil.

Esta é a primeira vez que Americana não figura entre os dois primeiros da RPT. A liderança foi da Princesa Tecelã até o fim dos anos 80, quando Sumaré teve um crescimento de 341%, o maior da história da região.

Hortolândia só entrou no recorte em 1991, ano em que se emancipou de Sumaré. Na época, o então distrito sumareense tinha 152 mil habitantes. Se as duas cidades continuassem juntas até os dias atuais, Sumaré teria 540.577 moradores, se tornando o 10º município mais populoso do Estado.